Взгляд
28 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
Перейти в раздел…

«Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена»

США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер Из архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС,
Сандурская Софья/Агентство «Москва»,
Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
Похоже, Москва и Вашингтон близки к тому, чтобы совершить второй за несколько месяцев обмен заключенными. Если в апреле в Россию удалось вернуть летчика Андрея Ярошенко, то сейчас речь идет о возвращении знаменитого предпринимателя Виктора Бута. С этой инициативой выступил президент США Джо Байден. Как в Москве относятся к идее обмена и какие выгоды в данном случае преследует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
Перейти в раздел…

Американское лобби теряет власть на Украине

Новый генеральный прокурор Андрей Костин слывет «полностью человеком Ермака» president.gov.ua
В прежде монолитном окружении Зеленского возникла трещина между двумя группами влияния – проамериканской и пробританской. Лидер «британцев», шеф аппарата Зеленского Андрей Ермак быстро усиливается. Доказательством этому в среду стало назначение на пост генерального прокурора Андрея Костина – «человека Ермака». Примечательно, что на конфликт с Россией две «англосаксонские» партии смотрят уже по-разному. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Договорится ли Шредер с Путиным о газе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа отправила в Москву эмиссара для переговоров с российским президентом. В Берлине и Брюсселе начинают понимать, что не вытягивают санкционную войну против РФ. Вопрос лишь в том, достаточно ли у них понимания для того, чтобы начать конструктивно договариваться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Сила Израиля становится слабым местом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если раньше положение маленькой страны с большими возможностями было преимуществом Израиля, то теперь размер начинает иметь значение. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Украина стала страной-ловушкой

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
От отправки в ВСУ скрывается немало ярых украинских патриотов. Они надеются победить Россию, но мечтают, чтобы эту победу одержала «лучшая в Европе армия», на которую восемь лет платили из зарплаты военный налог. Воевать с дивана – это пожалуйста, но гнить в окопах они не подписывались. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

Перейти в раздел…

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...

Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
Подробности...

Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
Вы бы отказались от бесплатного второго гражданства?
  • Да

  • Нет

  • Уже есть второе гражданство
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров и глава МИД Китая начали переговоры в Ташкенте
    ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке с вертолета Группу украинских корректировщиков огня выявили в Херсоне Украина вызвала раскол между Восточной и Западной Германией Черногория начала замораживать недвижимость россиян
    Украинским военным пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении Танкер с российским экипажем застрял у берегов Индии без воды и медикаментов Британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
    СНБО Украины пригрозил ударами по территории России Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока» Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина

    демилитаризация Украины


    Ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных

    Киевская Русь


    Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина

    «бряцание ядерным оружием»


    США отметили «накал ядерной риторики» России

    Видео

    отопительный сезон


    Украина может стать самодостаточной по газу

    Черный континент


    Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

    «человек Ермака»


    Американское лобби теряет власть на Украине

    82-летняя калифорнийка


    Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    золотые горы


    Ирина Алкснис: Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

    разрыв экономических связей


    Глеб Простаков: Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

    нарастающая безысходность


    Виктор Иванченко: Украина стала страной-ловушкой

    на ваш взгляд


    Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?

    «Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена»

    США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
    		   28 июля 2022, 14:52
    Фото: Из архива жены В.Бута Аллы Бут/ТАСС,
    Сандурская Софья/Агентство «Москва»,
    Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожая,
    Дарья Волкова

    Похоже, Москва и Вашингтон близки к тому, чтобы совершить второй за несколько месяцев обмен заключенными. Если в апреле в Россию удалось вернуть летчика Андрея Ярошенко, то сейчас речь идет о возвращении знаменитого предпринимателя Виктора Бута. С этой инициативой выступил президент США Джо Байден. Как в Москве относятся к идее обмена и какие выгоды в данном случае преследует Вашингтон?

    Накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.

    Госсекретарь Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

    Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута на двух американцев. В свою очередь российский МИД заявил, что «кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».

    Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы. В то же время Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США». «Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», – отметила она.

    «В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.

    Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.

    Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.

    «Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – уточнил депутат.

    «Россия должна использовать все возможные инструменты, чтобы вызволять из плена наших граждан. Это дело чести. Особенно остро это касается тех, кого похищали США», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Собеседник также обратил внимание на сложность процесса обмена. По его словам, «этим должны заниматься высококвалифицированные специалисты». «Важно понимать, что в Штатах наши люди оказывались в не столь отдаленных местах по разным причинам. Кто-то действительно совершал преступления. И они находятся там, что называется, за дело. Равно как и некоторые американцы здесь. На этот счет есть механизм, позволяющий отбывать наказание в собственной стране. Но американцы его не очень любят», – подчеркнул сенатор.

    «Другое дело, когда речь идет о случаях, подобных Виктору Буту. Ранее нам уже приходилось возвращать на родину и Марию Бутину, и летчика Ярошенко», – добавил он. «И совершенно неправильно думать, что американцы могут перейти к умышленному отлавливанию россиян, чтобы потом обменивать их на собственных граждан. Ведь эта логика обоюдоострая. Для каждого действия у нас найдется противодействие», – акцентировал собеседник.

    «Случай с Бутом показал, что рано или поздно этим упырям приходится возвращаться к некоему подобию цивилизованного поведения. И единственное, что их извиняет в этой ситуации, – это то, что Бут был похищен при другой администрации», – подчеркнул Климов.

    «Предложение обменять Бута на Грайнер и Уилана может показаться неравным, поскольку буквально недавно был более понятный обмен Андрея Ярошенко на Тревора Рида. Позиция американцев здесь заключается в том, что они считают Виктора Бута более опасным человеком и близким к власти. Кроме того, Виктор Бут уже более 10 лет там», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. «Вместе с тем будет ли справедливым по отношению к родственникам Бута отказываться сейчас от такого обмена? Я считаю, что раз появилась такая возможность, нужно ею воспользоваться», – убежден политолог.

    «Обмен – это важное дело, даже если он не совсем равный. Жизнь нашего соотечественника гораздо важнее, чем разговоры о равности цены», – добавил собеседник. Рассуждая о дальнейших обменах между нашими странами, Дудаков отметил, что «крупных кейсов не так много осталось». «После Виктора Бута, наверное, еще будет кто-то, кого можно будет высвободить из западных тюрем, но таких людей осталось немного, и мы о них практически ничего не знаем. Поэтому, я полагаю, что после этого обмена в целом история подзатихнет», – сказал он.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Вашингтон предлагает обмен, поскольку понимает, что здесь можно добиться реального прогресса». «Можно долго спорить, последний ли это инструмент взаимодействия между нашими странами, сохранившийся с эпохи холодной войны. Есть и другие механизмы поддержания диалога. Но, безусловно, это одна из линий, унаследованная с тех времен и все еще имеющая актуальность», – полагает он.

    «Если Блинкен и Лавров созвонятся или встретятся – им будет о чем поговорить. Я думаю, что, помимо вопросов об обмене заключенными и зерновой сделке, будут обсуждаться и другие темы российско-американских отношений. Например, как не допустить непреднамеренной эскалации и возможности прямого военного столкновения США и России», – отметил собеседник.

    «По всей видимости, будут обсуждаться и красные линии сторон в украинском конфликте. Соединенные Штаты сейчас пытаются определить для себя эти линии буквально наощупь. Идет постоянное, но достаточно медленное наращивание американской помощи Украине. Они опасаются, что в какой-то момент Россия сочтет эту помощь фактическим вмешательством в конфликт на стороне Украины, и последствия могут быть крайне неприятными», – продолжил эксперт.

    «Помимо Украины, тем для обсуждения может быть много – от проблемы кибератак до вопросов ядерной тематики, химического оружия и региональной повестки. Переговоры не предполагают качественного улучшения наших отношений сразу, но если о чем-то договориться, это сделает отношения между странами более предсказуемыми и снизит риски, связанные с неконтролируемой конфронтацией», – добавил он.

    «Важным сигналом в преддверии разговора дипломатов является заявление Блинкена о том, что Госдеп не видит «практической пользы от объявления России спонсором терроризма». Это говорит о том, что есть определенные границы, которые Штаты не хотели бы переходить. Объявление страны спонсором терроризма влечет за собой целый ряд ограничений, касающихся возможностей взаимодействия с этой страной. Поэтому нам понятно их желание сохранить основу для последующего диалога с Москвой», – заключил Кортунов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •