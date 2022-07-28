«Жизнь Виктора Бута важнее, чем равноценность обмена»

Похоже, Москва и Вашингтон близки к тому, чтобы совершить второй за несколько месяцев обмен заключенными. Если в апреле в Россию удалось вернуть летчика Андрея Ярошенко, то сейчас речь идет о возвращении знаменитого предпринимателя Виктора Бута. С этой инициативой выступил президент США Джо Байден. Как в Москве относятся к идее обмена и какие выгоды в данном случае преследует Вашингтон?

Накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.

Госсекретарь Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута на двух американцев. В свою очередь российский МИД заявил, что «кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы. В то же время Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США». «Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», – отметила она.

«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.

Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.

Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.

«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – уточнил депутат.

«Россия должна использовать все возможные инструменты, чтобы вызволять из плена наших граждан. Это дело чести. Особенно остро это касается тех, кого похищали США», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Собеседник также обратил внимание на сложность процесса обмена. По его словам, «этим должны заниматься высококвалифицированные специалисты». «Важно понимать, что в Штатах наши люди оказывались в не столь отдаленных местах по разным причинам. Кто-то действительно совершал преступления. И они находятся там, что называется, за дело. Равно как и некоторые американцы здесь. На этот счет есть механизм, позволяющий отбывать наказание в собственной стране. Но американцы его не очень любят», – подчеркнул сенатор.

«Другое дело, когда речь идет о случаях, подобных Виктору Буту. Ранее нам уже приходилось возвращать на родину и Марию Бутину, и летчика Ярошенко», – добавил он. «И совершенно неправильно думать, что американцы могут перейти к умышленному отлавливанию россиян, чтобы потом обменивать их на собственных граждан. Ведь эта логика обоюдоострая. Для каждого действия у нас найдется противодействие», – акцентировал собеседник.

«Случай с Бутом показал, что рано или поздно этим упырям приходится возвращаться к некоему подобию цивилизованного поведения. И единственное, что их извиняет в этой ситуации, – это то, что Бут был похищен при другой администрации», – подчеркнул Климов.

«Предложение обменять Бута на Грайнер и Уилана может показаться неравным, поскольку буквально недавно был более понятный обмен Андрея Ярошенко на Тревора Рида. Позиция американцев здесь заключается в том, что они считают Виктора Бута более опасным человеком и близким к власти. Кроме того, Виктор Бут уже более 10 лет там», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. «Вместе с тем будет ли справедливым по отношению к родственникам Бута отказываться сейчас от такого обмена? Я считаю, что раз появилась такая возможность, нужно ею воспользоваться», – убежден политолог.

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«Обмен – это важное дело, даже если он не совсем равный. Жизнь нашего соотечественника гораздо важнее, чем разговоры о равности цены», – добавил собеседник. Рассуждая о дальнейших обменах между нашими странами, Дудаков отметил, что «крупных кейсов не так много осталось». «После Виктора Бута, наверное, еще будет кто-то, кого можно будет высвободить из западных тюрем, но таких людей осталось немного, и мы о них практически ничего не знаем. Поэтому, я полагаю, что после этого обмена в целом история подзатихнет», – сказал он.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Вашингтон предлагает обмен, поскольку понимает, что здесь можно добиться реального прогресса». «Можно долго спорить, последний ли это инструмент взаимодействия между нашими странами, сохранившийся с эпохи холодной войны. Есть и другие механизмы поддержания диалога. Но, безусловно, это одна из линий, унаследованная с тех времен и все еще имеющая актуальность», – полагает он.

«Если Блинкен и Лавров созвонятся или встретятся – им будет о чем поговорить. Я думаю, что, помимо вопросов об обмене заключенными и зерновой сделке, будут обсуждаться и другие темы российско-американских отношений. Например, как не допустить непреднамеренной эскалации и возможности прямого военного столкновения США и России», – отметил собеседник.

«По всей видимости, будут обсуждаться и красные линии сторон в украинском конфликте. Соединенные Штаты сейчас пытаются определить для себя эти линии буквально наощупь. Идет постоянное, но достаточно медленное наращивание американской помощи Украине. Они опасаются, что в какой-то момент Россия сочтет эту помощь фактическим вмешательством в конфликт на стороне Украины, и последствия могут быть крайне неприятными», – продолжил эксперт.

«Помимо Украины, тем для обсуждения может быть много – от проблемы кибератак до вопросов ядерной тематики, химического оружия и региональной повестки. Переговоры не предполагают качественного улучшения наших отношений сразу, но если о чем-то договориться, это сделает отношения между странами более предсказуемыми и снизит риски, связанные с неконтролируемой конфронтацией», – добавил он.

«Важным сигналом в преддверии разговора дипломатов является заявление Блинкена о том, что Госдеп не видит «практической пользы от объявления России спонсором терроризма». Это говорит о том, что есть определенные границы, которые Штаты не хотели бы переходить. Объявление страны спонсором терроризма влечет за собой целый ряд ограничений, касающихся возможностей взаимодействия с этой страной. Поэтому нам понятно их желание сохранить основу для последующего диалога с Москвой», – заключил Кортунов.

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