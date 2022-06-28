Макрон удерживает Россию и США от разрыва дипотношений

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29 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:17  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...
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Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Макрон удерживает Россию и США от разрыва дипотношений

    Политические призывы Владимира Зеленского разбились о юридическую логику Эммануэля Макрона
    		   28 июня 2022, 22:50
    Фото: Eliot Blondet/ABACAPRESS/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Эммануэль Макрон не согласился с призывом Владимира Зеленского объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Страны из этого списка, который составляется Госдепом США, обычно попадают под самые жесткие санкции. По каким критериям государства становятся фигурантами данного списка и как России стоит относиться к подобным дискуссиям?

    Президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию спонсором терроризма. Французский лидер обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии. «Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.

    При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – пишет Зеленский в своем Telegram-канале.

    В резолюции сенатского комитета, принятой в ответ на просьбу Верховной рады о таком шаге, изложена просьба к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством – спонсором терроризма. Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями».

    Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Внесение страны в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. Издание Washington Post публиковало текст предложений американских санкций, согласно которым любые вооруженные формирования, связанные или контролируемые ЛНР или ДНР, «должны быть приравнены к иностранным террористическим организациям».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной – спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев считает, что внесение России в такой список принесет прежде всего репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран – спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.

    Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами – спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».

    Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран – участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище – если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.

    При этом американист Малек Дудаков отмечает, что резолюция сенатского комитета по международным делам носит рекомендательный характер, но «ястребы» в Вашингтоне «пытаются давить на президента Джо Байдена в плане антироссийских решений». «В другое время это можно было бы воспринять просто как информационный шум, но во время военной спецоперации России на Украине – «красные линии» в отношениях Москвы и Вашингтона постоянно сдвигаются. Поэтому я не исключаю, что в США действительно примут такое решение», – сказал Дудаков.

    По его словам, подобная мера «уже не сработает, чтобы мотивировать Россию идти на переговоры на условиях США, ЕС и Британии». Аналитик полагает, что попадание в список будет грозить России дополнительными санкциями в финансовом секторе, а в других сферах у Вашингтона и Москвы уже почти «все свернуто».

    «Нынешние отношения России и США принципиально не ухудшатся, но символически это будет очередной вехой изменения международных отношений – она официально запустит новую холодную войну», – предупредил политолог. В качестве адекватного и симметричного ответа Россия разорвет дипломатические отношения с США, допускает собеседник. Останется только «прямая телефонная связь между Кремлем и Белым домом для решения чисто военных вопросов».

    США действительно могут пойти на такой шаг, соглашается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Сейчас статус «спонсор терроризма» уже ничего не стоит, он давно размыт и не имеет смысла. Этот ход был наскоро придуман в Вашингтоне, потому что США не успевают реагировать на невыгодное для них изменение обстановки вокруг Украины», – заметил эксперт.

    Что касается позиции Макрона, то аналитик пояснил: раскол в этом вопросе проходит не по линии США – Франция и другие страны Европы, а между борющимися друг с другом политическими силами в Вашингтоне, которые давят на Байдена и европейских лидеров.

    «До ноябрьских выборов в Сенат остается все меньше времени, и борьба кланов в Вашингтоне будет только обостряться. Никаких предпосылок для прекращения раскола нет, это уже проявляется в том числе и в риторике европейских лидеров – Макрона и канцлера ФРГ Шольца, которые не знают, как себя вести, балансируя между интересами собственных стран и давлением США», – резюмировал политолог.

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