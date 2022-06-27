США заявили о введении санкций против 500 чиновников России

Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками, говорится в справке Белого дома.

«Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России», – приводит ТАСС текст документа.

Также президент США Джо Байден объявит о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.

«Эти меры тщательно выверены таким образом, чтобы повысить расходы России, минимизируя при этом затраты американских потребителей», – говорится в заявлении Белого дома, передает РИА «Новости».

Между тем G7 введет новые санкции, в том числе против оборонной промышленности РФ. Меры будут направлены в том числе против военного производства и цепочек поставок, отмечается в сообщении DPA.

Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.

Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.

Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.