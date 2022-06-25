Обозреватель Financial Times заявил о провале Запада в попытках изолировать Россию

Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества, сообщает в статье британской газеты Financial Times обозреватель Эдвард Люс.

Автор статьи «Западу не удается изолировать Россию» подчеркивает, что российская специальная военная операция на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии, передает РИА «Новости».

«Мы не можем обвинять такие страны, как Индия и Бразилия, в том, что они покупают российскую нефть со скидкой. Мы также не должны удивляться тому, что желающих покупать российское зерно предостаточно», – пишет Люс.

Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада «исключить Россию из многосторонней системы».

«Если мы хотим, чтобы остальные страны последовали за нами против России, мы должны уделять внимание тому, чего они хотят. Постоянно повторять самим себе, что мы находимся в войне света против тьмы, в которой нет золотой середины, это не дипломатическая стратегия», – заключил Люс.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать.

Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.