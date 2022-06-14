Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 09:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России
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Попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция России – ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Ракета американской компании не смогла вывести спутники на орбиту
Ракета американской частной компании Astra не смогла вывести на орбиту два спутника, заявила компания.
Ракета LV0010 стартовала в воскресенье около 13.40 с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ракета должна была доставить на орбиту два малых спутника для изучения ураганов, передает РИА «Новости».
«У нас был штатный полет первой ступени. Верхняя ступень отключилась раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку (спутники) на орбиту», – говорится в заявлении Astra.
Напомним, в декабре 2020 года ракета частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, потерпела крушение из-за аварии второй ступени. В сентябре того же года ракета-носитель частной американской компании Astra, запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты из-за аварии первой ступени.
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Стало известно о способности России остановить работу ядерных реакторов США
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В случае отказа России поставлять США обогащенный уран, Вашингтон может столкнуться с негативными последствиями для работы реакторов вплоть до их остановки, предупреждают научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, многие действующие в США и Евросоюзе реакторы произведены в России, и Москва поставляет для них комплектующие. По мнению авторов материала, если напряжение между Россией и Западом не спадет, многим атомным электростанциям грозит приостановка работы. Такой сценарий может привести к нехватке мощностей для потребительского спроса.
В публикации говорится, что решением проблемы станет возобновление работы конверсионного завода в США, которой простаивал много лет. Однако предприятие не сможет работать на полную мощность без помощи правительства.
В то же время существует необходимость обогащать уран, а для этого частные компании должны расширить производство для замены поставок из России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Франция обречена на атомную зависимость от России.
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В ВТО призвали срочно отказаться от экспортных ограничений
Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, необходимо от них отказаться, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
По утверждению главы ВТО, в переговоры по вывозу украинского зерна вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится.
«Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», – цитирует РИА «Новости» главу ВТО.
Она призвала отказаться от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.
«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», – заявила Оконджо-Ивеала.
Ранее в ООН предупреждали, что мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
Президент России Владимир Путин заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за действий США.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад прикрывается Россией для оправдания нового мирового кризиса.
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В США признали превосходство российской артиллерии над американской
Российская артиллерия по своим возможностям превосходит полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation.
По словам аналитика RAND Джона Гордона, в течение двух десятков лет Пентагон пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, потому что с начала 2000-х годов стал уделять внимание в первую очередь противоповстанческим операциям. В итоге противовоздушная оборона и полевая артиллерия столкнулись с особенно серьезными сокращениями, сообщил американский журнал The National Interest.
«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», – отметил он.
В случае, если речь идет об обычных снарядах, дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» составляет 24 километра, а если об активно-реактивных – 32 километра, говорится в материале. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 «Смерч» составляет порядка ста километров, а ракетного комплекса СС-26 «Искандер» – около четырехсот.
По мнению аналитиков, помимо России угрозу представляет и Северная Корея. В случае нового конфликта на Корейском полуострове артиллерия США может оказаться «не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником».
Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы.
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The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
Михалков вспомнил в День России о развале «великой страны СССР»
Режиссер Никита Михалков поздравил соотечественников с Днем России, отметив при этом, что сам встречает этот праздник «со слезами на глазах».
«Дорогие друзья, хочу поздравить вас с праздником 12 июня, Днем России. Для меня этот праздник, как говорится в песне, «со слезами на глазах», потому что он ознаменовывает исчезновение нашей великой огромной страны – Советского Союза. Глупо сейчас охать и ахать, искать виноватых – они известны. Но все равно День России – это День России. С праздником!» – написал в своем Telegram-канале режиссер.
Ранее Владимир Путин вручил Никите Михалкову знак Героя Труда.
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Володин: США создали условия, чтобы страны образовали «новую большую восьмерку» с Россией
США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в «новую большую восьмерку», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
При этом спикер ГД добавил, что формирование новых точек роста в мире произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», – отметил он.
По словам Володина, США продолжают создавать напряженность в мире, «проседая» в экономическом плане. Политик уверен, что Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, «а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».
Ранее анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан. Он отметил, что принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
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США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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Билла Клинтона обвинили в обмане России про нерасширение НАТО
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Бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
По его словам, Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока, передает РИА «Новости».
«Джордж Буш-старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <…> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш-младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», – высказался Хомский.
Историк отметил, что Билл Клинтон вводил в заблуждение бывшего российского лидера Бориса Ельцина, утверждая, что использует эти заявления для внутренней аудитории в Соединенных Штатах. «Он прямым текстом говорил своему другу Борису Ельцину: «Не беспокойся, мне нужно это, чтобы одержать победу на президентских выборах», – пояснил он.
Хомский также напомнил, что многие американские чиновники на протяжении 35 лет предупреждали Белый дом об опасности игнорирования интересов России в области безопасности.
В начале июня глава МИД России Сергей Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса. В конце апреля Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на Украине силами НАТО годами создавался антироссийский плацдарм, требования Москвы по безопасности игнорировались.
20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. Двумя днями ранее немецкие СМИ сообщили, что в Британском национальном архиве был обнаружен документ, который подкрепляет слова российских властей о том, что при объединении Германии СССР было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.
В январе Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
Напомним также,12 января посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ. Днем ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
10 января замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря 2021 года президент Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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New York Times назвала сопротивляющиеся антироссийским санкциям страны
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к антироссийским санкциям, заявили обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
Они подчеркнули, что американский лидер Джо Байден стремится оказать влияние на Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они ввели санкции против Москвы, оказали на нее дипломатическое давление и предоставили Киеву военную помощь, передает агентство «Прайм».
«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с США по другим важным вопросам безопасности», – говорится в публикации.
Отмечается, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую входят не только страны Европы, но и Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Однако американские чиновники заявили о трудностях, которые связаны с попытками оказать влияние на другие страны, чтобы изолировать Россию.
По мнению обозревателей, Россия смогла восстановить рубль из-за сохранения торговых отношений со странами БРИКС, а также Венесуэлой и Таиландом.
«Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине», – говорится в материале.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине.
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JPMorgan и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу, сообщили источники.
Bloomberg сообщает, что в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs еще вели деятельность по торговле российским долгом. Соответствующие операции были прекращены после указания со стороны минфина США, передает ТАСС.
Напомним, минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая. Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США продлевать лицензию. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия имеет все возможности платить по внешним долгам.
Песков заявил о возвращении антироссийских санкций бумерангом
Россия – слишком большая страна, чтобы экономическая война против нее не возвращалась бумерангом недружественным государствам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую [недружественные страны] начали против России. Россия – слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», – сказал ТАСС Песков.
Также он сообщил, что речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ) будет «чрезвычайно важной». Глава государства поговорит о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе», — сказал Песков.
Пленарное заседание юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума с участим Путина состоится 17 июня. Главная тема форма звучит следующим образом – «Новый мир – новые возможности».
Как сообщается в релизе Росконгресса, тема отражает глобальные процессы изменений, происходящие в мире, ведущие к формированию новой экономической модели, дающей возможность вести диалог со всеми заинтересованными сторонами.
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Ноам Хомский пожаловался на замалчивание в США российской информации об Украине
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В США замалчивают информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона, в том числе слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
Хомский заявил, что «блокировка российских источников – чистой воды безумие». «Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте «Аль-Джазиры» искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», – приводит слова философа РИА «Новости» со ссылкой на Massachusetts Peace Action.
Хомский указал, что Лавров выдвинул предложения по преодолению зернового кризиса, но власти США препятствуют тому, чтобы американцы получили эту информацию. По словам философа, «если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой». «Просто удивительная ситуация», – сказал он.
Напомним, Хомский заявил, что вступление Украины в НАТО может представлять опасность для России из-за риска повторения плана «Барбаросса» в силу особенностей географии, ни один российский лидер не допустил бы членства Украины и Грузии в НАТО. Он также заявил, что бывший президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток.
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