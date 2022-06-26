Четыре страны решили запретить импорт российского золота

Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.

Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного, передает ТАСС.

«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», – сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры.

«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что объем экспорта золота из России составил в 2021 году 12,6 млрд фунтов (15,5 млрд долларов). Объем российского импорта, попавшего под британские санкции, достиг 13,5 млрд фунтов (16,5 млрд долларов).

Ранее сообщалось также, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

Между тем, британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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