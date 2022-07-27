МИД не получил от Госдепа запроса на переговоры Блинкена с Лавровым

Комментируя информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен позвонить главе МИД России Сергею Лаврову, российское ведомство сообщило, что обращений со стороны Вашингтона не поступало.

В МИДе заявили, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Жена Виктора Бута Алла заявила, что они с мужем ничего не знают о переговорах России и США об обмене: «Мы вчера разговаривали по телефону. Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет». Она сообщила, что говорила с супругом «только о его здоровье и о здоровье матерей». «Мама Виктора болеет, моя мама сейчас находится в критическом состоянии, и говорили мы только об этом, это сейчас для нас главная тема», – сказала Алла Бут.

Адвокат Бута Стив Зиссу заявил, что «настал чувствительный момент в переговорах, поэтому из уважения к процессу и вовлеченным в него семьям» юрист «воздержится от дальнейших комментариев», передает ТАСС.

Защита американской баскетболистки Грайнер считает, что ее обмен на Бута возможен только после приговора суда. Адвокат Мария Благоволина заявила: «Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае, мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома и надеемся, что так и произойдет».

Напомним, американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России предложение, которое может привести к освобождению американцев.

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