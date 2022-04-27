Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута?

В результате переговоров состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в Соединенных Штатах. Об обмене в среду проинформировал МИД России. «Физический обмен состоялся в аэропорту в Турции», – сообщил в эфире телеканала «Москва-24» адвокат Ярошенко Алексей Тарасов. Сейчас россиянин находится в Сочи.

Американца Рида доставили в окружении сотрудников российских спецслужб в аэропорт Внуково, где он сел в самолет. Факт возвращения осужденного в России гражданина США на родину подтвердил Джо Байден. При этом, как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, обмен «ни в коей мере не означает пересмотра нашего подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине». Переговоры по обмену не затрагивали иных тем.

Представляющий интересы Ярошенко адвокат Тарасов сообщил ТАСС, что в успехе обмена были сомнения до последнего момента. Договоренности по процессу обмена удалось финализировать только на прошлой неделе. Юрист сравнил состоявшийся обмен с пасхальным чудом.

«Обмен Константина Ярошенко на американского гражданина – однозначная победа российской дипломатии. Более того, эта победа вопреки всем текущим условиям, нарастающей русофобии, неприятию России в мире, международной турбулентности», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. У собеседницы, напомним, есть собственный опыт общения с американским правосудием и пенитенциарной системой. Четыре года назад Бутина – на тот момент общественный деятель – была арестована в США по обвинению в работе «иностранным агентом без регистрации». В апреле 2019-го была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, после отбытия части срока депортирована в Россию.

То, что Москве в нынешний непростой период удалось разрешить такой сложный вопрос, как освобождение осужденного в 2011 году Ярошенко, – «это результат длительных переговоров», отметила Бутина. «Безусловно, огромную роль сыграл общественный резонанс, – подчеркивает депутат. – Это СМИ, которые неоднократно писали и говорили, что дело было сфабриковано. Большую помощь оказывал и депутатский корпус. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий с самого начала помогал в оплате адвоката. Мой фонд занимался помощью супруге Константина Ярошенко – Виктории. Вытягивали всем миром».

Напомним, 53-летний Ярошенко – пилот гражданской авиации, работавший по контракту в нескольких странах Африки, где занимался грузовыми и пассажирскими перевозками. В 2010 году россиянин был арестован спецслужбой Либерии и передан сотрудникам Управления США по борьбе с распространением наркотиков (DEA). Ярошенко был объявлен одним из фигурантов дела по подготовке перевозки нескольких тонн кокаина. По заявлению DEA, наркотик планировалось перевезти из Латинской Америки в Либерию и затем в Гану, а оттуда часть веществ диппочтой доставить в США. Ярошенко не признал свою вину. В 2011 году он был приговорен одним из судов штата Нью-Йорк к 20-летнему тюремному сроку.

Россия называла выдачу Либерией своего гражданина американскому правосудию нарушением международного права. Консул РФ в Нью-Йорке Игорь Голубовский смог посетить осужденного лишь в феврале 2014 года, после подачи трех заявлений. Дипломат тогда констатировал, что у Ярошенко «внешний вид очень нездорового человека». Россиянин перенес тяжелое инфекционно-вирусное заболевание. По словам консула,

Ярошенко жаловался на пытки во время следствия, избиения, неоказание медицинской помощи.

Причем, со слов заключенного, на суде ему было запрещено упоминать о пытках.

Ярошенко неоднократно обращался к российским властям с просьбой о помощи. В 2014 году осужденный россиянин направил на имя Владимира Путина письмо. Ярошенко просил российского лидера на переговорах с тогдашним президентом США Бараком Обамой поднять вопрос о своем скорейшем возвращении на родину.

В январе 2016 года после внеплановой операции состояние здоровья Ярошенко ухудшилось. В мае следующего года российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение к Дональду Трампу с просьбой о помиловании гражданина России. В июле 2017-го уже сам Ярошенко попросил тогдашнего главу Белого дома отпустить на родину. «Это обращение к Дональду Трампу – мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме», – заявил тогда осужденный россиянин.

28-летний гражданин США Тревор Рид, на которого обменяли Ярошенко – бывший морской пехотинец, приехавший в Россию по туристической визе к своей русской невесте по переписке. В 2019 году был арестован в Москве за нападение на сотрудников полиции – как сообщили правоохранители, инцидент произошел при задержании пьяного американца. После 11 месяцев ареста Рид был приговорен к 9 годам лишения свободы. Американец заявлял, что дело против него носит политический характер и утверждал, что проблемы возникли из-за его военного прошлого. Посол США в Москве Джон Салливан называл приговор Риду «театром абсурда».

«Довольно любопытно, что и Риду и Ярошенко оставалось сидеть около 7 лет. Думаю, что такая симметрия во многом повлияла на то, что удалось договориться. И в итоге мы видим, что удачно обменяли одного на другого», – констатировал эксперт-американист Малек Дудаков.

«Произошедший обмен может показаться неожиданным на фоне охлаждения отношений между Россией и Америкой, но нужно понимать, что такие вещи готовятся сильно заранее, – отметил эксперт. – Я думаю, переговоры велись несколько месяцев как минимум и просто так совпало, что сейчас, на фоне украинского кризиса, удалось все решить».

«Нужно понимать, что все-таки отношения у нас очень многосторонние и далеко не все оказалось заморожено. Это можно только поприветствовать. Эта сделка оказалась успешной и для нас, и для американцев. Поэтому хочется надеяться, что и в отношении других наших граждан, находящихся под заключением в Америке, удастся добиться обменов», – выразил надежду политолог.

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«Двусторонние контакты с США у нас есть, еще со времен холодной войны. На них не оказывают никакого воздействия другие страны. Это радует. Сейчас, в условиях международной напряженности, важно, чтобы диалог продолжался, – в свою очередь отметила депутат Бутина. – Обмен - хороший признак. И, конечно, не поддается никакому сомнению тезис, что «Россия – своих не бросает». Судьба каждого гражданина для нас важна».

При этом говорить о том, это шаг к разрядке между Соединенными Штатами и Россией, пока рано, указывает собеседница. «Вот если они будут готовы пойти на обмен другого российского гражданина – Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, то это уже будет более весомо», – добавила Бутина.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в комментарии RT также отметила – есть надежда, что следующим шагом будет освобождение Бута, который осужден в США по обвинениям в торговле оружием.

«Вполне возможно мы сможем обменять и Виктора Бута, – также полагает Дудаков. – Создается прецедент. И у нас есть желание обменять еще одного американца – Пола Уиллана, который находится у нас под стражей, на Бута. Другое дело, что там обвинения более серьезные, чем в отношении Ярошенко, поскольку там торговля оружием. Эта тема токсична на фоне Украины и может, конечно, усложнить переговорный процесс по обмену».

Пол Уиллан – гражданин США, осужденный в 2020 году на 16 лет строгого режима по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Бывший морской пехотинец не признал вину.