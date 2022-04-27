Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...
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Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...

На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...
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Раздел Украины между Россией и Польшей

Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

    Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США
    		   27 апреля 2022, 20:05
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Андрей Резчиков

    Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута?

    В результате переговоров состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в Соединенных Штатах. Об обмене в среду проинформировал МИД России. «Физический обмен состоялся в аэропорту в Турции», – сообщил в эфире телеканала «Москва-24» адвокат Ярошенко Алексей Тарасов. Сейчас россиянин находится в Сочи.

    Американца Рида доставили в окружении сотрудников российских спецслужб в аэропорт Внуково, где он сел в самолет. Факт возвращения осужденного в России гражданина США на родину подтвердил Джо Байден. При этом, как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, обмен «ни в коей мере не означает пересмотра нашего подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине». Переговоры по обмену не затрагивали иных тем.

    Представляющий интересы Ярошенко адвокат Тарасов сообщил ТАСС, что в успехе обмена были сомнения до последнего момента. Договоренности по процессу обмена удалось финализировать только на прошлой неделе. Юрист сравнил состоявшийся обмен с пасхальным чудом. 

    «Обмен Константина Ярошенко на американского гражданина – однозначная победа российской дипломатии. Более того, эта победа вопреки всем текущим условиям, нарастающей русофобии, неприятию России в мире, международной турбулентности», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. У собеседницы, напомним, есть собственный опыт общения с американским правосудием и пенитенциарной системой. Четыре года назад Бутина – на тот момент общественный деятель – была арестована в США по обвинению в работе «иностранным агентом без регистрации». В апреле 2019-го была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, после отбытия части срока депортирована в Россию.

    То, что Москве в нынешний непростой период удалось разрешить такой сложный вопрос, как освобождение осужденного в 2011 году Ярошенко, – «это результат длительных переговоров», отметила Бутина. «Безусловно, огромную роль сыграл общественный резонанс, – подчеркивает депутат. – Это СМИ, которые неоднократно писали и говорили, что дело было сфабриковано. Большую помощь оказывал и депутатский корпус. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий с самого начала помогал в оплате адвоката. Мой фонд занимался помощью супруге Константина Ярошенко – Виктории. Вытягивали всем миром».

     

    Напомним, 53-летний Ярошенко – пилот гражданской авиации, работавший по контракту в нескольких странах Африки, где занимался грузовыми и пассажирскими перевозками. В 2010 году россиянин был арестован спецслужбой Либерии и передан сотрудникам Управления США по борьбе с распространением наркотиков (DEA). Ярошенко был объявлен одним из фигурантов дела по подготовке перевозки нескольких тонн кокаина. По заявлению DEA, наркотик планировалось перевезти из Латинской Америки в Либерию и затем в Гану, а оттуда часть веществ диппочтой доставить в США. Ярошенко не признал свою вину. В 2011 году он был приговорен одним из судов штата Нью-Йорк к 20-летнему тюремному сроку. 

    Россия называла выдачу Либерией своего гражданина американскому правосудию нарушением международного права. Консул РФ в Нью-Йорке Игорь Голубовский смог посетить осужденного лишь в феврале 2014 года, после подачи трех заявлений. Дипломат тогда констатировал, что у Ярошенко «внешний вид очень нездорового человека». Россиянин перенес тяжелое инфекционно-вирусное заболевание. По словам консула,

    Ярошенко жаловался на пытки во время следствия, избиения, неоказание медицинской помощи. 

    Причем, со слов заключенного, на суде ему было запрещено упоминать о пытках.

    Ярошенко неоднократно обращался к российским властям с просьбой о помощи. В 2014 году осужденный россиянин направил на имя Владимира Путина письмо. Ярошенко просил российского лидера на переговорах с тогдашним президентом США Бараком Обамой поднять вопрос о своем скорейшем возвращении на родину.

    В январе 2016 года после внеплановой операции состояние здоровья Ярошенко ухудшилось. В мае следующего года российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение к Дональду Трампу с просьбой о помиловании гражданина России. В июле 2017-го уже сам Ярошенко попросил тогдашнего главу Белого дома отпустить на родину. «Это обращение к Дональду Трампу – мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме», – заявил тогда осужденный россиянин.

    28-летний гражданин США Тревор Рид, на которого обменяли Ярошенко – бывший морской пехотинец, приехавший в Россию по туристической визе к своей русской невесте по переписке. В 2019 году был арестован в Москве за нападение на сотрудников полиции – как сообщили правоохранители, инцидент произошел при задержании пьяного американца. После 11 месяцев ареста Рид был приговорен к 9 годам лишения свободы. Американец заявлял, что дело против него носит политический характер и утверждал, что проблемы возникли из-за его военного прошлого. Посол США в Москве Джон Салливан называл приговор Риду «театром абсурда».

    «Довольно любопытно, что и Риду и Ярошенко оставалось сидеть около 7 лет. Думаю, что такая симметрия во многом повлияла на то, что удалось договориться. И в итоге мы видим, что удачно обменяли одного на другого», – констатировал эксперт-американист Малек Дудаков.

    «Произошедший обмен может показаться неожиданным на фоне охлаждения отношений между Россией и Америкой, но нужно понимать, что такие вещи готовятся сильно заранее, – отметил эксперт. – Я думаю, переговоры велись несколько месяцев как минимум и просто так совпало, что сейчас, на фоне украинского кризиса, удалось все решить».

    «Нужно понимать, что все-таки отношения у нас очень многосторонние и далеко не все оказалось заморожено. Это можно только поприветствовать. Эта сделка оказалась успешной и для нас, и для американцев. Поэтому хочется надеяться, что и в отношении других наших граждан, находящихся под заключением в Америке, удастся добиться обменов», – выразил надежду политолог.

    «Двусторонние контакты с США у нас есть, еще со времен холодной войны. На них не оказывают никакого воздействия другие страны. Это радует. Сейчас, в условиях международной напряженности, важно, чтобы диалог продолжался, – в свою очередь отметила депутат Бутина. – Обмен - хороший признак. И, конечно, не поддается никакому сомнению тезис, что «Россия – своих не бросает». Судьба каждого гражданина для нас важна».

    При этом говорить о том, это шаг к разрядке между Соединенными Штатами и Россией, пока рано, указывает собеседница. «Вот если они будут готовы пойти на обмен другого российского гражданина – Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, то это уже будет более весомо», – добавила Бутина.

    Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в комментарии RT также отметила – есть надежда, что  следующим шагом будет освобождение Бута, который осужден в США по обвинениям в торговле оружием.

    «Вполне возможно мы сможем обменять и Виктора Бута, – также полагает Дудаков. – Создается прецедент. И у нас есть желание обменять еще одного американца – Пола Уиллана, который находится у нас под стражей, на Бута. Другое дело, что там обвинения более серьезные, чем в отношении Ярошенко, поскольку там торговля оружием. Эта тема токсична на фоне Украины и может, конечно, усложнить переговорный процесс по обмену».

    Пол Уиллан – гражданин США, осужденный в 2020 году на 16 лет строгого режима по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Бывший морской пехотинец не признал вину. 


     
     
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