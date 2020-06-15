Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

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15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
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В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
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Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
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Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
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              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость    15 июня 2020, 14:56
              Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

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              Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия.

              В понедельник Московский городской суд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным по ст. 276 УК РФ в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

              После оглашения приговора адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. «Вопрос об обмене на Уилана обсуждается. ...Пол хочет обжаловать приговор, и мы сделаем это. А вопрос об обмене будет решаться после вступления приговора в силу, вероятно – после решения апелляционной инстанции», – сказал адвокат.

              В ответ на это в российском МИДе заявили, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. «Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся», – заявил в комментарии РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

              В то же время американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован и разъярен решением суда. По его мнению, «свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было».

              Салливан пообещал, что обвинительный приговор ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

              Посол заверил, что продолжит добиваться освобождения осужденного и будет требовать для него правосудия, а не обмена.

              Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов «можно ли считать Уилана политическим заложником», сказал: «Нет, нельзя». «Он [Уилан] осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», – пояснил Песков, добавив, что не будет обсуждать дальнейшую судьбу Уилана.

              Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российских спецслужбах в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме.

              По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Уилан работал в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов.

              По мнению зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрея Климова, технически обмен Уилана на Бута и Ярошенко возможен. «Но любой обмен – это договоренность сторон», – отметил Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

              «Было немало случаев, когда невиновных, с нашей точки зрения, людей мы меняли на виновных. То есть мы не говорим о том, виновны ли Бут и Ярошенко в том, в чем их обвиняют в США. Мы говорим о том, готовы ли Штаты произвести такой обмен с целью вызволить своего гражданина», – пояснил сенатор.

              «Из недавних историй можно вспомнить обмен того же Сергея Скрипаля на Олега Безрукова. Это была чистая история в том смысле, что в обоих случаях прошла судебная процедура, а затем, на основании договоренностей на высоком уровне, состоялся обмен», – напомнил собеседник.

              «Потому, повторюсь, с технической точки зрения проблем я не вижу. Но для реализации обмена американская сторона должна проявить политическую волю», – отметил Климов.   

              В свою очередь политолог Андрей Кортунов считает, что для обменов такого рода необходим благоприятный политический климат в отношениях между Вашингтоном и Москвой. «В противном случае в любой из стран обмен может восприниматься негативно, в качестве поражения. А критики скажут, что «преступления и степень вины обвиняемых несопоставимы», – пояснил Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

              «Что касается ярости американского посла – она ожидаема. Салливан должен защищать гражданина своей страны независимо от того, какие преступления он мог бы совершить. Кроме того, приговаривая американского гражданина за шпионаж, мы посылаем сигнал Вашингтону, который использовал его в таком качестве. Потому нервозная реакция Салливана понятна», – отметил собеседник.

              «И все же я допускаю, что Уилан не просидит в России все 16 лет, и эту проблему Москве и Вашингтону удастся решить с учетом интересов обеих стран», – резюмировал Кортунов.

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