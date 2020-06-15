Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия.

В понедельник Московский городской суд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным по ст. 276 УК РФ в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

После оглашения приговора адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. «Вопрос об обмене на Уилана обсуждается. ...Пол хочет обжаловать приговор, и мы сделаем это. А вопрос об обмене будет решаться после вступления приговора в силу, вероятно – после решения апелляционной инстанции», – сказал адвокат.

В ответ на это в российском МИДе заявили, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. «Мы этой позиции по-прежнему придерживаемся», – заявил в комментарии РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

В то же время американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован и разъярен решением суда. По его мнению, «свидетельств, доказывающих вину Уилана, в суде представлено не было».

Салливан пообещал, что обвинительный приговор ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

Посол заверил, что продолжит добиваться освобождения осужденного и будет требовать для него правосудия, а не обмена.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов «можно ли считать Уилана политическим заложником», сказал: «Нет, нельзя». «Он [Уилан] осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», – пояснил Песков, добавив, что не будет обсуждать дальнейшую судьбу Уилана.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российских спецслужбах в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме.

По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Уилан работал в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов.

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По мнению зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрея Климова, технически обмен Уилана на Бута и Ярошенко возможен. «Но любой обмен – это договоренность сторон», – отметил Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Было немало случаев, когда невиновных, с нашей точки зрения, людей мы меняли на виновных. То есть мы не говорим о том, виновны ли Бут и Ярошенко в том, в чем их обвиняют в США. Мы говорим о том, готовы ли Штаты произвести такой обмен с целью вызволить своего гражданина», – пояснил сенатор.

«Из недавних историй можно вспомнить обмен того же Сергея Скрипаля на Олега Безрукова. Это была чистая история в том смысле, что в обоих случаях прошла судебная процедура, а затем, на основании договоренностей на высоком уровне, состоялся обмен», – напомнил собеседник.

«Потому, повторюсь, с технической точки зрения проблем я не вижу. Но для реализации обмена американская сторона должна проявить политическую волю», – отметил Климов.

В свою очередь политолог Андрей Кортунов считает, что для обменов такого рода необходим благоприятный политический климат в отношениях между Вашингтоном и Москвой. «В противном случае в любой из стран обмен может восприниматься негативно, в качестве поражения. А критики скажут, что «преступления и степень вины обвиняемых несопоставимы», – пояснил Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Что касается ярости американского посла – она ожидаема. Салливан должен защищать гражданина своей страны независимо от того, какие преступления он мог бы совершить. Кроме того, приговаривая американского гражданина за шпионаж, мы посылаем сигнал Вашингтону, который использовал его в таком качестве. Потому нервозная реакция Салливана понятна», – отметил собеседник.

«И все же я допускаю, что Уилан не просидит в России все 16 лет, и эту проблему Москве и Вашингтону удастся решить с учетом интересов обеих стран», – резюмировал Кортунов.

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