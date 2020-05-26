Американский шпион попал в поле зрения ФСБ по глупости

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26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

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Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

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Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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              Американский шпион попал в поле зрения ФСБ по глупости

              Пол Уилан тщательно изображает из себя невиновного   26 мая 2020, 19:50
              Фото: Максим Григорьев/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              18 лет тюрьмы – именно к такому сроку прокуратура требует приговорить гражданина четырех стран Пола Уилана за шпионаж в пользу США. Обвинение уверено, что Уилан является кадровым разведчиком, совершившим, однако, в России много глупостей и нелепостей. Но линия защиты этого человека крайне интересна и заслуживает отдельного рассмотрения.

              Напомним суть дела. В декабре 2018 года бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, уроженец Канады с британскими и ирландскими корнями (отсюда у него четыре паспорта) был задержан ФСБ с поличным в гостиничном номере «Метрополя» при получении флэшки с секретными материалами. По неофициальным данным, на флэшке находился списочный состав одного из подразделений ФСБ РФ.

              Уилан приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морского пехотинца. Ранее он неоднократно посещал Россию, пытался учить русский язык, имел аккаунт в социальной сети ВКонтакте, где у него было около 70 российских друзей. Большинство из них были либо военнослужащими, либо сотрудниками ФСБ, как отставники, так и действующие. Уилан всячески демонстрировал свою любовь и интерес к России и русской культуре, что и подчеркнул в своем последнем слове на суде.

              «Я уважаю историю и культуру, я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать», – привел адвокат Владимир Жеребенков слова Уилана, произнесенные им в суде. Также защитник заявил, что удовлетворен ходом судебного разбирательства. По его словам, в ходе процесса суд соблюдал принцип состязательности сторон и не допускал нарушения права Уилана на защиту.

              В поведении Уилана было много странностей еще со времен его первого приезда в Москву в 2007 году. В соцсетях он старался переписываться только по-русски, но пользовался гугл-переводчиком, из-за чего допускал смешные ошибки. Например, президента Трампа он по-русски называл «Трумп». То есть, он элементарно не знал русской фонетики, а все разговоры о любви к русской культуре – не более чем флер для создания повода для общения. В Москве и Питере он честно посещал достопримечательности и экскурсии, но никогда не отказывался выпить и закусить в соответствующей компании. А знакомства он заводил исключительно с российскими военнослужащими или сотрудниками ФСБ. 

              При этом его разговоры всегда носили двусмысленный характер. В подпитии он утверждал, что чуть ли не «генерал ЦРУ» и сам выбирает, кого ему вербовать.

              Это воспринималось как обычный пьяный треп, хотя бы потому, что ЦРУ – ведомство гражданское и там нет воинских званий. Решив, что его не воспринимают всерьез, в один из своих приездов в качестве доказательства Уилан привез одному из своих российских приятелей, сотруднику ФСБ в отставке, книгу бывшего генерала КГБ Олега Калугина (заочно осужден в РФ за измену Родины, проживает в США) с его собственноручной дарственной надписью. Это был очень экстравагантный ход.

              Все это совокупно стало основанием для установления за Уиланом наблюдения. Он охотно поддерживал разговоры о том, что «неплохо бы нам подзаработать», и однажды предложил очередному своему другу, сотруднику ФСБ, «помочь» в погашении его долга в 100 тысяч рублей. Только за это надо что-то принести. Результатом этого разговора стала флэшка, за передачей которой его и взяли.

              Стратегия защиты Уилана строилась на том, что он – безобидный мужчина средних способностей с неоднозначным прошлым (якобы уволен из Корпуса морской пехоты за подделку чеков), который угодил в расставленную ФСБ ловушку. Ему якобы даром не нужны были никакие секретные сведения, но его чуть ли не спровоцировали и все подстроили. За день до ареста он со своим другом из ФСБ ездил в Сергиев Посад, где они осматривали Лавру, ели шашлыки, пили водку и много фотографировались. И якобы Уилан полагал, что на флэшке, которую передает ему его приятель – фотографии с этой поездки. Но это уже окончательная версия защиты для суда. Изначально была типичная «несознанка»: «я не видел, что имярек положил мне что-то в карман». При этом источники газеты ВЗГЛЯД, близкие к ФСБ, утверждают, что Уилан точно знал, что находится на флэшке, и в некоем предыдущем разговоре даже четко формулировал, что хочет получить от своего контрагента.

              Уилан вообще дураком не выглядит. У него есть хобби – занимается изучением генеалогии своей семьи, отсюда якобы и четыре паспорта. Правда, Россия в это хобби никак не вписывается. И он не мог не понимать, что сотрудники ФСБ, у которых есть должностные инструкции, не будут рисковать своими погонами и карьерой, просто чтобы шашлыки с ним покушать с видом на Лавру. Да еще и познакомившись в социальной сети.

              Защита затребовала 50 свидетелей из числа контактов Уилана в России. Пришли не все из-за коронавируса, но пришедшие подтвердили, что Уилан не пытался их вербовать. Изобличающие показания дал один. Защита на этом основании утверждала, что у Уилана вообще не было намерения кого-либо вербовать. А разговоры в духе «давай подзаработаем» начинали сами «подставленные» к нему сотрудники ФСБ. Уилан же в ходе таких разговоров на все соглашался, поскольку, как правило, был уже прилично пьян.

              В американской прессе версию о «подставе» активно поддерживали анонимные источники в ЦРУ, которые говорили, что человека с такими установочными данными (в американской лексике «профилем») якобы никогда бы не взяли на тайную операцию под прикрытием. Разговоры о том, что ЦРУ якобы всегда следует законам и не использует гражданских лиц, оставим без комментариев. Биографию Уилану можно было бы и нарисовать, превратив его в типичного «шпиона с холода» – якобы дискредитированного и уволенного по негативным обстоятельствам человека, который просто нуждается в деньгах и\или хотел бы провернуть что-нибудь авантюрное, чтобы вернуть себе карьеру.

              В теории такое возможно. Но откуда скромный сотрудник службы безопасности фирмы, производящей автозапчасти, получил автограф 85-летнего Калугина, который давно из дома не выходит? Он на брудершафт с ним пил? Первое, что делает в российских социальных сетях обычный американский бывший морпех не первой свежести (Уилану 50 лет) – ищет девушек, мечтающих об удивительной жизни в Анн Арбор, штат Мичиган. А вовсе не сотрудников ФСБ, чтобы с ними водку шашлыком закусывать в Сергиевом Посаде.

              Также по миру тут же стала гулять версия о том, что Уилан арестован «для обмена». Сперва фигурировала Марина Бутина, но после ее освобождения заговорили о летчике Ярошенко.

              В последнее время появились подробные расследования того, каким образом ФБР фактически навязала Ярошенко тот злополучный и несостоявшийся рейс, причем использовались те же самые сомнительные персонажи, которые ранее участвовали в аналогичной провокации против Виктора Бута. Шапочное знакомство Ярошенко с Бутом в Анголе использовалось как повод подобраться к российскому летчику поближе.

              Российские адвокаты Уилана пытаются представить обстоятельства дела как «провокацию ФСБ» (но, конечно, публично такие формулировки не используют). Между строк же все это выглядит в их изложении чуть ли не как уменьшенная копия «многоходовок» ФБР против Ярошенко и Бута.

              То есть, «дело Уилана» как бы распадается на две составляющие. Во-первых, против него достаточно прямых, а не косвенных доказательств, что и получило свое выражение в бескомпромиссном сроке, на котором настаивает прокуратора, – 18 лет из 20 возможных. Такие срока обычно идут по другой статье – 275-ой «Государственная измена», в народе – «Смерть шпионам». Но по ней проходят граждане РФ, а Уилан обвиняется, как иностранный гражданин, по 276-ой «Шпионаж».

              Обвинение убеждено, что Уилан – действующий сотрудник одной из разведывательных структур США. Обычно это «извиняющее» обстоятельство: человек просто делал свою работу и ему не повезло.

              В случае с Уиланом он действительно оказался фантастически непрофессионален. Или же это уровень тех, кто планирует подобные операции «на дурака». Такое тоже, кстати, возможно, учитывая инопланетные представления американцев о том, как тут все в России устроено.

              Во-вторых, чисто теоретически (подчеркнем – чисто теоретически) можно предположить, что то, что дозволено ФБР, то дозволено и ФСБ. Информация на флэшке была настоящей, но ведь она в итоге за пределы номера в «Метрополе» так и не вышла. Если наши американские партнеры готовы годами гоняться за россиянами по всей планете, чтобы навязать им фиктивные «операции», то по какой причине сотрудники американских спецслужб должны чувствовать себя в безопасности от подобных же провокаций? Провокация в разведывательном сообществе никогда не считалась чем-то зазорным. Если Уилан попался в какую-то ловушку, сродни тем, что использует против российских граждан ФБР, так это его проблема.

              Никто не кровожаден. Вряд Пол Уилан будет до конца жизни отсиживать гигантский тюремный срок. Но это может стать важным выученным уроком для американских спецслужб, работающих в России.


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