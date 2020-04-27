Стало известно, когда Пол Уилан попал в поле зрения российских спецслужб

Гражданин США и нескольких других государств Пол Уилан, который обвиняется в шпионаже против России, в после зрения российских спецслужб попал за несколько лет до задержания, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Из допроса свидетелей следует, что в поле зрения российских спецслужб Уилан попал за несколько лет до его задержания. Учитывая это, в самом факте уголовного преследования моего подзащитного просматриваются признаки провокации», – передает его слова ТАСС

Жеребенков отметил, что в прошедшем в понедельник заседании обвинение закончило представлять доказательства. Кроме того, допросили одного из свидетелей защиты.

«Следующее заседание назначено на 13 мая», – сказал Жеребенков.

Уилан был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.