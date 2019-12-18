Арестованного в России Пола Уилана сократили на работе в США

Обвиняемый в России по делу о шпионаже Пол Уилан лишился работы в США – компания BorgWarner его сократила, сообщил брат арестованного американца Дэвид.

«В пятницу BorgWarner сократили Пола, так что к моменту освобождения из России у него не будет дохода и работы. Это увеличивает нагрузку на семью в способности сохранять какое-то подобие нашей прежней жизни, когда он вернется домой», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что в четверг его посетили представители посольства Великобритании (Уилан является также гражданином Британии, Ирландии и Канады). Также Уилан якобы пять раз просил о телефонном разговоре с семьей, но ему отказали.

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, которые содержат государственную тайну.

США исключили обмен Уилана на осужденных россиян.