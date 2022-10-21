Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Взгляд
21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия занялась воспитанием секретариата ООН

Работа генсека ООН и секретариата организации вызывает все больше вопросов Lev Radin/Sipa USA/Reuters
У Москвы зреет недовольство секретариатом ООН. Это касается и слабой реализации «зерновой сделки», в которой организация выступила гарантом, и сомнительного отчета МАГАТЭ (входит в систему ООН) по Запорожской АЭС. Теперь в ООН перешли к тиражированию украинских фейков о российской армии. Почему ключевая организация мира всё чаще занимает антироссийскую позицию и что этому можно противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

ФСБ уже установила заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту Елена Якимова/ТАСС
Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру? Подробности...
Перейти в раздел…

Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
Перейти в раздел…

Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами. Подробности...

Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Зачем в Белоруссии создают войсковую группировку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему в ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский открестился от Крымского моста

Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

Перейти в раздел…

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области начали капитальный ремонт трассы в Крым
    В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации Песков: Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» удивит многих в Европе Организована комиссия для создания единого алфавита тюркских государств В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
    Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте Сорвана попытка ВСУ форсировать реку Жеребец в ДНР и ЛНР Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины Белый дом захотел проверить сделки Маска на фоне его заявлений об Украине
    Картаполов: Почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными» Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования и страхования

    Главная тема


    Россия занялась воспитанием секретариата ООН

    «она не заслужила»


    Трасс хотят лишить огромной премьерской пенсии

    кризис власти в Британии


    Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой

    развитие высоких технологий


    Эксперт: Вице-премьеры должны подготовить Россию к войнам будущего

    Видео

    громкий теракт


    Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

    потолок цен


    Российская нефть отбила атаку США

    Глава МИД ФРГ


    Германия прошла пик русофобии

    позорная отставка


    Лиз Трасс выполнила задачу врагов Британии

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
    Герман Садулаев

    Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		21 октября 2022, 18:05

    Однажды я был на передаче у журналистки Миры Т. После эфира мы разговорились. Мира рассказала мне свою историю. Больше четырех лет она провела в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в «отмывании денег». Ее выкрали из Финляндии, привезли в США, там сшили дело, основанное ни на чем, приговорили к сорока шести месяцам тюрьмы и после окончания срока держали в тюрьме еще четыре месяца, потому что все никак «не могли» депортировать на родину, в Россию. Оснований для ее осуждения не было вообще. Она никаким бизнесом не занималась. Ее пристегнули к бывшему мужу. И кинули в застенки.

    Но самое жуткое в том, что, как рассказала Мира, её случай далеко не единичный. В тюрьмах США томятся сотни и тысячи (никакой достоверной статистики, конечно, нет) граждан других государств, которым нарисовали обвинения, сшили дела, а арестовали в третьих странах, похитили, пользуясь всемогуществом Америки и подлостью, низостью, слабостью и трусостью национальных правительств. Я знал об этом раньше, но даже самые приблизительные масштабы бедствия меня поразили.

    Кстати, получается, что больше половины так называемых государств, членов ООН, существуют только на бумаге. У них нет никакого суверенитета. Они не способны защитить своих граждан и граждан третьих стран на своей территории. Они на собственной территории не обладают никакой юрисдикцией ни над кем, если вмешиваются США. Значит, у них нет ни территории, ни граждан, ни суверенитета. Это фикция. Было бы честнее, если бы эти недогосударства открыто признали над собой власть Вашингтона и не морочили людям головы своими «конституциями», «гербами», «флагами» и почетным караулом. Это не государства, а театральные постановки.

    Реальная власть в этом мире есть только у США. И еще у нескольких стран, таких как Россия, Китай, Иран. Причем необязательно только у самых больших и сильных. Например, Северная Корея – суверенная держава. Если Америка потребует у Северной Кореи выдать на расправу в Америку гражданина Северной Кореи или туриста другой страны, прилетевшего в Северную Корею, даже американца, скрывающегося от спецслужб собственного государства, то Северная Корея, скорее всего, даже не ответит на запрос. Или последователи чучхе скажут: вы ошиблись адресом. Это не Кентукки. Это Корейская Народная Демократическая Республика. Такое независимое государство. Не state – штат, как ваш Кентукки. А настоящее государство. Идите в Кентукки.

    Есть, конечно, международные договоры, предусматривающие взаимную выдачу преступников. Но речь в них идет именно о взаимных обязательствах. Никакой взаимности в практике Соединенных Штатов нет. Их законы сформулированы так, что под юрисдикцию американской правовой системы подпадает весь земной шар и все люди во всех странах. Каждого можно притянуть, чисто формально указав, что затронуты интересы США. Ведь интересы США не имеют границ. А законы, правовые системы и юрисдикции других стран для Америки не имеют никакого значения.   

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Я спросил: зачем они это делают? Зачем похищают чужих граждан, придумывают им обвинения и держат в американских тюрьмах? У них что, своих преступников не хватает? Мира ответила, что есть три основных причины: во-первых, вербовка – так ЦРУ вербует себе агентов; во-вторых, отработка методов психологического контроля, «ломания» людей, особенно определенных наций и групп, таких как русские или мусульмане; в-третьих, просто чтобы держать весь мир в страхе и показывать, кто здесь настоящий хозяин.

    Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, рискует быть схваченным американскими спецслужбами и брошенным в американскую тюрьму. Ни за что. Рандомно. Особенно если ЦРУ решит, что этот человек потенциально интересен: бизнесмен, спортсмен, культурный деятель, политик. Но необязательно. Простого человека тоже могут загрести. Там человека будут ломать. Возможно, предложат сотрудничество. Если жертва сломается и подчинится, то ее вернут в жизнь и сотрут все файлы о задержании.

    Я задумался о том, что такой финт могли провернуть со многими российскими олигархами, певцами, артистами, писателями и прочими видными персонажами. Кинули в тюрьму, сфабриковали компромат, предложили на выбор: пожизненный срок в тюрьме или работа на ЦРУ. И многие, как видим, оказались сговорчивыми. Это шутка. А может, и нет. Не потому ли сейчас всякие фридманы-авены покорно отправляют деньги для украинской армии, а кинозвезды как по команде «осуждают Россию»? А что, за границами они бывали. А некоторые и живут там. Сломать их было просто. Борис Борисович (Гребенщиков), если вас держат в заложниках, дайте знак – на следующем выступлении произнесите «ом мани падме хум» наоборот, и мы поймем, мы спасем вас!   

    Но не все поддаются. Самый известный из российских граждан, томящихся в американских застенках, это, безусловно, Виктор Бут. Предприниматель, которого американские спецслужбы выманили в Таиланд, забрали в Америку и обвинили в торговле оружием, используя ложь и провокации. Русский писатель и журналист RT Игорь Молотов опубликовал компактное, но емкое исследование, книгу «Виктор Бут. В погоне за мечтой». Я когда узнал об этом, сразу пошёл в ближайший сетевой книжный магазин. Я думал, на витрине будет большой плакат, а книга выложена в центре зала большими стопками. Но, к моему удивлению, ничего подобного я не нашел.

    Это сарказм. Я не удивился. Наша книжная торговля и вообще культурка не умеет (или не хочет?) продвигать такие работы. Зато у нее получается выкладывать в центре зала и доводить до уровня бестселлера очередную гей-драму типа «Лета в пионерском галстуке». Не потому, что всё решают деньги. Нет, тут другое. «Повесточка».

    В книге Молотова хорошо показано, как четко отработали идеологические институции англосаксонского мира, создавая образ Виктора Бута как «торговца смертью» и «мистера Зло». В самых главных изданиях были выпущены статьи, потом написались книги и, наконец, снят голливудский блокбастер с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм, недолго думая, назвали «Оружейный барон» (Lord of War). А отрицательный герой там – русский, Юрий Орлов. Прямо в рекламе фильма на сайте «Кинопоиск» написано: прототипом стал россиянин Виктор Бут. К моменту ареста и осуждения Бута весь мир «знал», что он – «оружейный барон» и «торговец смертью». Откуда знал? Так в фильме же показали!

    Логично же прямо сейчас организовать ответную кампанию по Буту. Книгу «Виктор Бут. В погоне за мечтой» продвинуть в продажах, перевести на зарубежные языки и там тоже продвинуть. Снять фильм, как раньше, по заказу Гостелерадио. Пусть Бондарчук-младший сделает, с Козловским в главной роли. Потому что надо. Дело Бута напрямую связано с образом и авторитетом России.

    Тем более что книга написана очень хорошо. Перед читателем разворачивается целая жизнь советского человека, молодость которого пришлась на крушение социализма. Увлекательно рассказано о построении Бутом своей империи перевозок. Вскрыты ходы спецслужб. Персонаж книги «дышит» и вызывает симпатию. Есть и любовь: Алла Бут, верная и преданная жена Виктора. Язык книги – живой, образный, понятный. Но не простой, есть в нем «фишки», создающие эффект присутствия. Финал щемит сердце. Бесстрашный предприниматель в тяжелых условиях тюрьмы не деградирует, а сосредотачивает свой дух – отказывается от мясной пищи, занимается йогой, много читает, учит языки и успокаивает себя, семью и нас всех: ад и рай не во внешних обстоятельствах, а только внутри самого человека.      

    Русская поэтесса Юнна Мориц написала стихи, посвященные Виктору. Их цитирует Молотов: «Красивый летчик Виктор Бут». Формально сам Бут не был летчиком (хотя и научился управлять воздушным судном, любительски). Он основал компанию авиаперевозок в Африке и руководил ею. Очень успешную компанию. Чем вызывал злость и зависть англосаксов, которые ему отомстили. А Россия пока не сумела защитить своего гражданина (Бут не имел и не имеет никаких других паспортов, в отличие от многих иных наших «бизнесменов», откочевавших в Англию, Израиль и так далее). Но в мысли народной Бут именно таков – красивый летчик. И вопрос нашего культурного и идеологического суверенитета – показать самим себе и всему миру такой образ русского, русского предпринимателя, красивого летчика.

    Ну и, конечно, Виктора Бута надо спасти. Обменять на какого-нибудь американского шпиона. Или человек на сто их агентов из «нашей» пятой колонны. И вернуть домой.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •