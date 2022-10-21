Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Однажды я был на передаче у журналистки Миры Т. После эфира мы разговорились. Мира рассказала мне свою историю. Больше четырех лет она провела в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в «отмывании денег». Ее выкрали из Финляндии, привезли в США, там сшили дело, основанное ни на чем, приговорили к сорока шести месяцам тюрьмы и после окончания срока держали в тюрьме еще четыре месяца, потому что все никак «не могли» депортировать на родину, в Россию. Оснований для ее осуждения не было вообще. Она никаким бизнесом не занималась. Ее пристегнули к бывшему мужу. И кинули в застенки.

Но самое жуткое в том, что, как рассказала Мира, её случай далеко не единичный. В тюрьмах США томятся сотни и тысячи (никакой достоверной статистики, конечно, нет) граждан других государств, которым нарисовали обвинения, сшили дела, а арестовали в третьих странах, похитили, пользуясь всемогуществом Америки и подлостью, низостью, слабостью и трусостью национальных правительств. Я знал об этом раньше, но даже самые приблизительные масштабы бедствия меня поразили.

Кстати, получается, что больше половины так называемых государств, членов ООН, существуют только на бумаге. У них нет никакого суверенитета. Они не способны защитить своих граждан и граждан третьих стран на своей территории. Они на собственной территории не обладают никакой юрисдикцией ни над кем, если вмешиваются США. Значит, у них нет ни территории, ни граждан, ни суверенитета. Это фикция. Было бы честнее, если бы эти недогосударства открыто признали над собой власть Вашингтона и не морочили людям головы своими «конституциями», «гербами», «флагами» и почетным караулом. Это не государства, а театральные постановки.

Реальная власть в этом мире есть только у США. И еще у нескольких стран, таких как Россия, Китай, Иран. Причем необязательно только у самых больших и сильных. Например, Северная Корея – суверенная держава. Если Америка потребует у Северной Кореи выдать на расправу в Америку гражданина Северной Кореи или туриста другой страны, прилетевшего в Северную Корею, даже американца, скрывающегося от спецслужб собственного государства, то Северная Корея, скорее всего, даже не ответит на запрос. Или последователи чучхе скажут: вы ошиблись адресом. Это не Кентукки. Это Корейская Народная Демократическая Республика. Такое независимое государство. Не state – штат, как ваш Кентукки. А настоящее государство. Идите в Кентукки.

Есть, конечно, международные договоры, предусматривающие взаимную выдачу преступников. Но речь в них идет именно о взаимных обязательствах. Никакой взаимности в практике Соединенных Штатов нет. Их законы сформулированы так, что под юрисдикцию американской правовой системы подпадает весь земной шар и все люди во всех странах. Каждого можно притянуть, чисто формально указав, что затронуты интересы США. Ведь интересы США не имеют границ. А законы, правовые системы и юрисдикции других стран для Америки не имеют никакого значения.

Я спросил: зачем они это делают? Зачем похищают чужих граждан, придумывают им обвинения и держат в американских тюрьмах? У них что, своих преступников не хватает? Мира ответила, что есть три основных причины: во-первых, вербовка – так ЦРУ вербует себе агентов; во-вторых, отработка методов психологического контроля, «ломания» людей, особенно определенных наций и групп, таких как русские или мусульмане; в-третьих, просто чтобы держать весь мир в страхе и показывать, кто здесь настоящий хозяин.

Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, рискует быть схваченным американскими спецслужбами и брошенным в американскую тюрьму. Ни за что. Рандомно. Особенно если ЦРУ решит, что этот человек потенциально интересен: бизнесмен, спортсмен, культурный деятель, политик. Но необязательно. Простого человека тоже могут загрести. Там человека будут ломать. Возможно, предложат сотрудничество. Если жертва сломается и подчинится, то ее вернут в жизнь и сотрут все файлы о задержании.

Я задумался о том, что такой финт могли провернуть со многими российскими олигархами, певцами, артистами, писателями и прочими видными персонажами. Кинули в тюрьму, сфабриковали компромат, предложили на выбор: пожизненный срок в тюрьме или работа на ЦРУ. И многие, как видим, оказались сговорчивыми. Это шутка. А может, и нет. Не потому ли сейчас всякие фридманы-авены покорно отправляют деньги для украинской армии, а кинозвезды как по команде «осуждают Россию»? А что, за границами они бывали. А некоторые и живут там. Сломать их было просто. Борис Борисович (Гребенщиков), если вас держат в заложниках, дайте знак – на следующем выступлении произнесите «ом мани падме хум» наоборот, и мы поймем, мы спасем вас!

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Но не все поддаются. Самый известный из российских граждан, томящихся в американских застенках, это, безусловно, Виктор Бут. Предприниматель, которого американские спецслужбы выманили в Таиланд, забрали в Америку и обвинили в торговле оружием, используя ложь и провокации. Русский писатель и журналист RT Игорь Молотов опубликовал компактное, но емкое исследование, книгу «Виктор Бут. В погоне за мечтой». Я когда узнал об этом, сразу пошёл в ближайший сетевой книжный магазин. Я думал, на витрине будет большой плакат, а книга выложена в центре зала большими стопками. Но, к моему удивлению, ничего подобного я не нашел.

Это сарказм. Я не удивился. Наша книжная торговля и вообще культурка не умеет (или не хочет?) продвигать такие работы. Зато у нее получается выкладывать в центре зала и доводить до уровня бестселлера очередную гей-драму типа «Лета в пионерском галстуке». Не потому, что всё решают деньги. Нет, тут другое. «Повесточка».

В книге Молотова хорошо показано, как четко отработали идеологические институции англосаксонского мира, создавая образ Виктора Бута как «торговца смертью» и «мистера Зло». В самых главных изданиях были выпущены статьи, потом написались книги и, наконец, снят голливудский блокбастер с Николасом Кейджем в главной роли. Фильм, недолго думая, назвали «Оружейный барон» (Lord of War). А отрицательный герой там – русский, Юрий Орлов. Прямо в рекламе фильма на сайте «Кинопоиск» написано: прототипом стал россиянин Виктор Бут. К моменту ареста и осуждения Бута весь мир «знал», что он – «оружейный барон» и «торговец смертью». Откуда знал? Так в фильме же показали!

Логично же прямо сейчас организовать ответную кампанию по Буту. Книгу «Виктор Бут. В погоне за мечтой» продвинуть в продажах, перевести на зарубежные языки и там тоже продвинуть. Снять фильм, как раньше, по заказу Гостелерадио. Пусть Бондарчук-младший сделает, с Козловским в главной роли. Потому что надо. Дело Бута напрямую связано с образом и авторитетом России.

Тем более что книга написана очень хорошо. Перед читателем разворачивается целая жизнь советского человека, молодость которого пришлась на крушение социализма. Увлекательно рассказано о построении Бутом своей империи перевозок. Вскрыты ходы спецслужб. Персонаж книги «дышит» и вызывает симпатию. Есть и любовь: Алла Бут, верная и преданная жена Виктора. Язык книги – живой, образный, понятный. Но не простой, есть в нем «фишки», создающие эффект присутствия. Финал щемит сердце. Бесстрашный предприниматель в тяжелых условиях тюрьмы не деградирует, а сосредотачивает свой дух – отказывается от мясной пищи, занимается йогой, много читает, учит языки и успокаивает себя, семью и нас всех: ад и рай не во внешних обстоятельствах, а только внутри самого человека.

Русская поэтесса Юнна Мориц написала стихи, посвященные Виктору. Их цитирует Молотов: «Красивый летчик Виктор Бут». Формально сам Бут не был летчиком (хотя и научился управлять воздушным судном, любительски). Он основал компанию авиаперевозок в Африке и руководил ею. Очень успешную компанию. Чем вызывал злость и зависть англосаксов, которые ему отомстили. А Россия пока не сумела защитить своего гражданина (Бут не имел и не имеет никаких других паспортов, в отличие от многих иных наших «бизнесменов», откочевавших в Англию, Израиль и так далее). Но в мысли народной Бут именно таков – красивый летчик. И вопрос нашего культурного и идеологического суверенитета – показать самим себе и всему миру такой образ русского, русского предпринимателя, красивого летчика.

Ну и, конечно, Виктора Бута надо спасти. Обменять на какого-нибудь американского шпиона. Или человек на сто их агентов из «нашей» пятой колонны. И вернуть домой.