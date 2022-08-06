Почему США так важно обменять Бута на лесбиянку

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6 августа, суббота  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Почему США так важно обменять Бута на лесбиянку

    Подготовка к обмену идет очень странно
    		   6 августа 2022, 16:00
    Фото: Alexander Zemlianichenko/
    Apichart Weerawong/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Редкой интенсивности дипломатическую и публичную активность, связанную с Россией, развили в Вашингтоне. Дня не проходит, чтобы главные лица американской политики, включая президента США, не высказались о возможном обмене заключенных американцев на россиян. Почему этот сюжет стал сейчас для американской администрации настолько принципиальным?

    Россия и Соединенные Штаты обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате этого обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер (на днях получившей 9 лет колонии за провоз наркотиков через Россию), а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

    В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута (которого США называют одним из крупнейших торговцев оружия и который там приговорен к 25 летнему сроку), а также Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. Джозеф Байден лично говорит о том, что он «усердно работает над обменом» и «полон надежд» на его успешное осуществление.

    Требует тишины

    Правда, подготовка к обмену идет странно. И прежде всего потому, что о ней известно публике. Саму информацию сделали достоянием общественности американские власти. Да, они отказываются делиться подробностями. «Что касается наших усилий по возвращению домой Пола Уилана и Бритни Грайнер, то вы же понимаете, что я не могу рассказать каких-то деталей относительно наших предложений русским, которые мы делали на протяжении столь многих недель», говорит Энтони Блинкен.

    Экспертам же интересно, зачем он вообще рассказал о самом факте этих предложений. Такого рода дела требуют тишины, тщательной подготовки, и общество узнает об обмене ровно тогда, когда обмен состоялся.

    Как это было, например, с обменом Тревора Рида (который сидел в тюрьме за нападение на полицейского) на российского летчика Константина Ярошенко. Или же как это было с большим обменом в 2010 году, когда группа российских разведчиков вернулась домой в обмен на четверых россиян, посаженных за работу на западные спецслужбы.

    Российские власти тоже выражают недоумение информационным недержанием Вашингтона. «Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ведь помехи уже появились.

    «Политзаключенных» на «террориста»

    В частности, американская публика обсуждает «непропорциональность» обмена. И «непропорциональным», по ее мнению, он был еще тогда, когда американцы (и это опять же стало известно от властей США) предлагали менять Грайнер и Уилана на одного Бута.

    «Она отправилась с наркотиками на враждебную территорию, где к наркотикам относятся крайне жестко. Где наркотики не любят. И ее поймали. Теперь же мы должны ее оттуда вытаскивать... Мы должны менять ее на абсолютного убийцу и одного из крупнейших оружейных торговцев в мире. Который убил много американцев, убил много народа», - возмущается Дональд Трамп.

    И – редчайший случай – с ним частично согласны либералы из «Нью-Йорк Таймс», которые называют Бута «торговцем смертью, который продавал оружие террористам, повстанцам и боевикам по всему миру до тех пор, пока не был отловлен и посажен в тюрьму за подготовку к убийству американцев». И, мол, освобождение этого человека является делом принципа для Владимира Путина.

    «У Бута были тесные связи с российской и советской разведкой. Знаете у кого тоже были? У Путина. Путин просто хочет освободить своего товарища. У этого народа – чекистов – лояльность находится в крови», - делится своими очередными фантазиями бывший посол США в России Майкл Макфол.

    Некоторые вообще называют Грайнера и Уилана «политическими заключенными». Логика американцев очень проста: Бритни Грайнер действительно ввозила наркотики, но она не знала, что это незаконно – а значит, должна быть немедленно освобождена. Пол Уилан был арестован в 2018 году и осужден в 2020 году за шпионаж – однако его брат Дэвид уверяет, что Пол попал в тюрьму «из-за своей доброты», поскольку «хотел помочь другу». И, якобы, если сейчас их обменять на Бута, то это лишь будет стимулировать Россию на захват новых «политзаключенных» из числа американских граждан.

    «Когда мы меняем кого-то подобного на жестокого террориста, пропорциональность не соблюдается, - говорит Хью Дуган, бывший спецпосланник Трампа по вопросам освобождения заложников. – И мы всегда на переговорах беспокоимся о том, чтобы не девальвировать значение наших граждан. Чтобы эта страна затем не захватывала наших туристов или других невиновных граждан для того, чтобы повлиять на нашу позицию». «Ведя переговоры с террористами или авторитарными режимами, вы тем самым выставляете цену для следующего американского заложника», - согласен с ним бывший посол США в ООН Джон Болтон.

    Игра на санкции – или на рейтинг?

    В чем тогда был смысл официального «слива» американцами информации об обмене? Можно предположить две версии.

    В рамках первой Соединенные Штаты стремятся создать информационный конструкт «Русские захватывают в плен граждан США» для того, чтобы оправдать введение еще более жестких санкций против РФ. Санкции, которые нельзя «продать» американскому обществу под соусом «мы должны защитить украинцев». Именно поэтому американские СМИ уделили столько внимания делу Бритни Грайнер (не просто наркоманки, а еще и афроамериканке-лесбиянке, которую осудил «расистский» и «гомофобный» суд в РФ), и именно поэтому вытащили из информационного подвала дело шпиона Уилана.

    Есть и другая версия, которая кажется более реалистичной. «Шумиха и работа на публику» нужна лично Байдену и демократам для поднятия рейтинга накануне промежуточных выборов в Конгресс. Они специально нагнетают ситуацию для того, чтобы создать в обществе запрос на освобождение американских граждан – и потом этот запрос удовлетворить, представ в образе спасителей.

    Да, освобождение неравноценное – ну и что? «В суровом и циничном мире международной дипломатии обмен пленными редко бывает приятным, но неприятный выбор часто оказывается единственным из имеющихся в наличии», - пишет The New York Times.

    «Мы ценим наших граждан в тысячу раз больше, нежели иностранных преступников. Израиль поступает так же. Они могут обменять тысячу бойцов ХАМАС на одного солдата Армии Обороны Израиля – и мы сделаем все возможное для спасения жизни американца», - уверяет бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джереми Бэш, имевший отношение к «большому обмену» российских разведчиков на американских в 2010 году.

    В условиях поражения США на Украине Байдену нужен образ сильного политика – и он его получит, «продавив» Россию на обмен. В условиях падения уровня жизни в США Байдену нужен образ политика, думающего о простых американцах – и он его получит, «вытащив» из российской тюрьмы двух «политзаключенных».

    Правда, подобный подход уже встал американцам боком. Не исключено, что именно из-за резкого поднятия ставок со стороны США Москва решила выдоить американского президента и не отказывается снимать требование о включении в список обмена Вадима Красикова. Формально американцы отказались от формулы, однако по факту, как сообщают западные журналисты, уже запросили правительство Германии относительно возможности освобождения Красикова. Деваться-то некуда. 

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