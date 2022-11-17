Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 06:09  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

Даже для одного «Калибра» разрушения маловаты – неглубокая воронка и перевернутый прицеп. А ведь боевая часть (БЧ) этой ракеты 450 кг Reuters
Всю ночь Варшава проводила экстренные консультации внутри страны и среди НАТО в связи с ракетой, упавшей в приграничном с Украиной районе. Сразу были сделаны заявления, что ракета «российская». Однако уже к утру о происхождении ракеты стали говорить более неопределенно. И в Польше, и в НАТО явно пришли к трем очевидным выводам – как минимум с технической точки зрения. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Необходимость во взаимных реверансах отпала. Как и в случае с заявлением президента Путина, который прямо обвинил англосаксов в подрыве «Северных потоков», Анкара без обиняков говорит США, что знает, кто и зачем устроил кровавый теракт в Стамбуле. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

Обсуждение: 4 комментария
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
    Республиканцы получили контроль над Палатой представителей США США обвинили Киев в поставках фосфорных боеприпасов Азербайджану В МВД подтвердили задержание замглавы Херсонской области Стали известны технические характеристики новых автомобилей завода «Москвич»
    Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска Эксперт назвал значимый признак энергетического апокалипсиса на Украине Экономист объяснил причину появления кредитных долгов у пенсионеров
    Польша передумала срочно созывать Совет НАТО Сын Трампа предложил перестать финансировать Киев из-за инцидента в Польше ВСУ в Херсоне не смогли разминировать и взорвали здание управления полиции Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»

    Главная тема


    За что руководитель Китая унизил премьера Канады

    «метр за метром»


    В ЛНР сообщили о хороших новостях из-под Артемовска и Соледара

    взрыв в турции


    Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом

    саммит на Бали


    Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста

    Видео

    очевидные выводы


    Как Украина нанесла ракетный удар по Польше

    угроза затопления


    Чего добьется Киев подрывом плотины Каховской ГЭС

    спецоперация на украине


    Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

    карательные меры


    Запад признал ошибкой потолок цен на нефть

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?

    Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»

    Минюст США сообщил о задержании в Аргентине обвиняемых в управлении пиратским книжным сайтом россиян

    17 ноября 2022, 05:26

    Текст: Антон Антонов

    В аргентинской Кордове по запросу США задержаны россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова, которых обвиняют в управлении сайтом Z-Library, сообщает американский минюст.

    В суде Бруклина россиянам предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. США считают Z-Library пиратским сайтом, сеть доменов отключена и конфискована по решению суда, передает РИА «Новости».

    Минюст США сообщил, что «пара была арестована 3 ноября». По версии американских властей, Напольский и Ермакова с 2009 года управляли пиратской библиотекой, главной задачей которой было «предоставление украденной интеллектуальной собственности». Отмечается, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.

    В посольстве России в Буэнос-Айресе сообщили, что аргентинский суд пока не получил запрос на выдачу россиян. Российская сторона выразила надежду на транспарентное и справедливое рассмотрение аргентинским судом запроса. «Исходим из того, что действующее законодательство Аргентины не допускает автоматического исполнения экстерриториальных решений и запросов третьих государств», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы устраивают охоту на граждан России в различных странах мира.


    В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
    Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
    		    15 ноября 2022, 04:55
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС,
    Tom Williams/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.

    Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.

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    Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
    Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
    		    15 ноября 2022, 22:59
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.

    Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.

    В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.

    Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.

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    Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста
    		    16 ноября 2022, 17:25
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, снимавшего мировых лидеров на саммите G20.

    Американский лидер обратил внимание на мышечную массу оператора Первого канала Юрия Шолмова, он потрогал его за бицепс, момент сняли на видео, которое разошлось в Сети, передает РИА «Новости».

    «Они больше, чем мои голени, взгляните», – сказал Байден. После этого он решил пощупать мускулатуру Шолмова. «Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», – добавил президент США.

    Главе Белого дома сообщили, что этот журналист – русский, и Байден отметил, что ему все равно. «Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», – сказал президент США.

    Стоявший рядом французский коллега Байдена Эммануэль Макрон тоже одобрил мускулатуру российского журналиста.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.

    При этом Джо Байден уже неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года. Конкуренцию ему намерен составить Дональд Трамп. 

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    Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
    Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
    		    16 ноября 2022, 18:28
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.

    Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».

    По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.

    Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.

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    Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
    		    16 ноября 2022, 08:47
    Фото: Samuel Corum/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.

    По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».

    Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.

    Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.

    При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.

    Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.

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    В США описали реакцию властей Украины на идею переговоров с Россией
    Politico: Заявление генерала ВС США Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом разгневало власти Украины

    15 ноября 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом разгневало украинских чиновников, сообщили осведомленные источники изданию Politico.

    Как сообщает издание, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне со своей стороны утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину, поэтому, как заявил изданию один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем отправить еще 100 тыс. человек в эту бездну.

    Ранее стало известно, что Госдепартамент США захотел организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.

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    Эксперты: России не стоит опасаться секретных договоренностей Китая и США
    		    14 ноября 2022, 14:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Поздняков

    США попытаются предложить Китаю упрощение работы на американском рынке, увязав это с обязательством Пекина не предоставлять Москве какие-либо преференции в области торговли. Однако Китай на такие договоренности не пойдет, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

    «Необходимо учитывать, что отношения между странами ухудшились не по вине Китая. Инициаторами спада явились США. Теперь они же парадоксальным образом выступают инициаторами потепления. Есть красные линии, которые Пекин не хочет обсуждать вообще», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    «Например, вопрос Тайваня. Это для Китая сугубо внутреннее дело. Следующий вопрос – права человека, проблема Синьцзяна и, возможно, Тибета. По китайским меркам перечисленные темы должны быть вынесены за скобки любого обсуждения, так как являются исключительно внутренним делом страны», – акцентирует эксперт.

    «Китай считает важным диалог по экономическим вопросам. Это, конечно же, проблема устранения тарифных барьеров на ряд китайских позиций при экспорте. США, в свою очередь, будут настаивать на расширенном допуске американских товаров на китайский рынок, а также на облегченном открытии филиалов или представительств местных компаний в Китае. В обмен будет предлагаться допуск китайских компаний на американский рынок», – подчеркивает собеседник.

    «В обсуждении этого вопроса никаких проблем не предвидится. Китай готов предоставлять расширенные гарантии для американских товаров. При этом тема украинского конфликта, если американцы будут ее поднимать, для китайцев совершенно вторична», – считает Маслов.

    «Пекин в большей степени интересует покупательная способность европейского рынка, которая существенно пострадала в результате текущих событий. Однако Китай не считает себя стороной конфликта. И, как следствие, Пекин вряд ли будет обсуждать с Вашингтоном степень своего сотрудничества с Россией», – допускает эксперт.

    «Однако США попытаются увязать открытие новых возможностей для Китая с тем, что Пекин не будет предоставлять каких-либо преференций в торговле с Россией. Также Вашингтону важно, чтобы КНР не предоставляла Москве стратегически важные технологии и не создавала на территории нашей страны новые совместные компании в этой отрасли», – акцентирует собеседник.

    «США будут давить именно на технологическую сторону процесса. Штаты хотят добиться того, чтобы Китай не выступал на стороне России каким-либо военным образом. Но я не думаю, что Пекин пойдет на подобные условия по нескольким причинам», – подчеркивает эксперт.

    «Первая – Китай не хочет показывать зависимость своих политических решений от США. Вторая – Пекин прекрасно понимает, что текущая ситуация в Европе и конфликт между Западом и Россией – лишь временная передышка. Главная цель Штатов – нанести удар по модели развития Китая, чтобы страна не могла стать потенциальным конкурентом Америки. Поэтому на какие-либо секретные договоренности с Вашингтоном Пекин не пойдет», – указывает Маслов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков.

    «Я не думаю, что какое-либо потепление в отношениях двух стран может ожидаться. Все-таки настрой Пекина в отношении США достаточно жесткий. К тому же после недавнего ХХ съезда КПК позиции тех, кто выступает за конкуренцию с Америкой, заметно усилились», – считает эксперт.

    «Со стороны США также ощущается повышение градуса в риторике в отношении Пекина. Поэтому ожидать какого-либо потепления не стоит. Тем не менее подобные встречи помогают странам не скатиться к открытому военному противостоянию. «Заварушка» в Тихом океане, допустим, из-за Тайваня, сейчас невыгодна ни одной из сторон», – указывает собеседник.

    «Китайцы уверены в том, что время работает на них. Делается ставка на то, что в будущем у КНР должен быть более крупный флот, чем у США. Можно резюмировать, что обе стороны в настоящий момент не ощущают себя готовыми к крупному конфликту», – подчеркивает Дудаков.

    «Однако конфронтация будет продолжаться: страны являются соперниками в Индо-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. В других частях света позиции Китая так же постепенно усиливаются. США становится все труднее сдерживать своего противника», – акцентирует эксперт.

    «При этом отношения Китая с Россией носят преимущественно экономический характер. Пекину нет никакого резона отказываться от нефти, продовольствия и удобрений, которые поставляются Россией. Таким образом, присоединение к порогу цен на российские энергоресурсы попросту невыгодно для КНР. Штатам переубедить Пекин не получится ни при каких обстоятельствах», – считает эксперт.

    «Что касается политических вопросов: понятно, что Белый дом будет просить Китай о попытках повлиять на позиции России по украинскому вопросу. Однако Пекин давно заявляет о том, что необходимо идти к достижению мирных договоренностей, стремление к которым Москва и так показывает в последнее время», – подчеркивает собеседник.

    «Между тем у Китая и США есть множество точек соприкосновения. Экономическая взаимозависимость этих стран велика. Ежегодный экспорт достиг колоссального показателя – на данном этапе никто его рубить не собирается. Подобное превратилось бы в масштабный кризис как для США, так и для КНР», – считает собеседник.

    «Однако постепенно экономические связи Вашингтона и Пекина будут ослабевать. Каких-либо сфер, где отношения двух стран имели бы тенденцию к улучшению, нет. Диалог постепенно ухудшается», – резюмирует эксперт.

    Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден попытается определить красные линии в отношениях с Китаем на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Сама встреча, по мнению издания, также указывает на некоторое потепление в отношениях между КНР и США.

    При этом одна из тем, которую могут затронуть лидеры на встрече, касается сотрудничества между Москвой и Пекином. Позже Байден заявил, что Китай и США должны показать, что могут преодолеть разногласия и не допустить перерастания конкуренции в конфликт.

    Председатель КНР со своей стороны заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности. Человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, мир стоит на перепутье, и над вопросом о том, в каком направлении двигаться дальше, должны задуматься не только Китай и США, но и другие страны, сказал Си Цзиньпин.

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    Коментарии (10)
    В Египте задержали российских моряков
    Генконсульство в Египте: Российских моряков задержали за перевозку запрещенных веществ

    14 ноября 2022, 16:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пятеро россиян – членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии, дипломаты плотно занимаются ситуацией, сообщили в генеральном консульстве России.

    Как сообщили генконсульстве, грузовое судно Soy, шедшее под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии, посольство России в Египте и генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного судна, среди членов экипажа которого значатся пять российских граждан, передает РИА «Новости». По данным дипломатов, на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества.

    После поступления информации об аресте россиян незамедлительно запросили у египетских властей разрешение на организацию консульского посещения. Посольство и Генконсульство находятся в постоянном контакте с МИД и другими уполномоченными ведомствами АРЕ, родственниками задержанных и предоставленным им египтянами адвокатом, говорится в Telegram-канале Russian Consulate General in Alexandria.

    В консульстве добавили, что по сведениям местных органов, состояние здоровья членов экипажа не вызывает опасений, им обеспечен доступ к необходимым медикаментам.

    Напомним, в июле российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств.

    Коментарии (5)
    США заявили о выгоде Китая от лимита цен на российскую нефть
    Глава минфина США Йеллен назвала введение лимита цен на российскую нефть выгодным для Китая и Индии

    14 ноября 2022, 07:40

    Текст: Антон Антонов

    Ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю, Индии и другим покупателям, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

    Йеллен сказала, что импорт российской нефти Китаем «полностью согласуются» с интересами стран Запада, которые хотят сохранить российскую нефть на мировом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Министр финансов США заявила, что прекращение конфликта на Украине – это не только «моральный императив», но и лучший способ помочь глобальной экономике. Помощь Украине оказывается в сфере безопасности, через «бюджетную поддержку и широкий круг санкций», члены G7 сотрудничают в работе «над применением ценового потолка к российской нефти», сказала она.

    По словам Йеллен, ограничения, которые должны вступить в силу в декабре, призваны снизить мировые цены на энергоносители, а также доходы, используемые Россией для финансирования спецоперации на Украине.

    Напомним, страны G7 намереваются ввести в действие лимит цен вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть 5 декабря. JPMorgan Chase & Co предсказывает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 введут лимит цен.

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    Госдеп США захотел организовать переговоры России и Украины
    Politico: Госдепартамент США готовит почву для возможных переговоров России и Украины
    		    15 ноября 2022, 05:58
    Фото: кадр CNN
    Текст: Антон Никитин

    Госдепартамент Соединенных Штатов готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в администрации США существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов, сообщили неназванные представители американской администрации изданию Politico.

    По имеющимся у издания данным, мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне. Отмечается, что представители американского военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев, передает ТАСС.

    По словам другого источника издания, тем временем Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, как отмечает издание, американская администрация подчеркивает, что Вашингтон будет вести такие консультации только совместно и в тесной координации с Киевом.

    Вместе с тем еще один представитель администрации США заявил, что никаких конкретных дипломатических шагов американская сторона пока не предпринимает. По его словам, нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, как и их стратегий.

    Одновременно с этим, по сведениям издания, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. По словам одного из представителей администрации, все остальные в СНБ «занимают схожие позиции».

    Накануне в Кремле подтвердили, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.

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    СМИ: РФ получит гарантии безопасности поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса
    		    15 ноября 2022, 19:11
    Фото: Архип Верещагин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса для продления зерновой сделки, сообщают западные СМИ.

    По данным издания Financial Times, США вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. При этом среди других послаблений, Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, сделано это будет также в рамках зерновой сделки, передает ТАСС.

    Ранее США продлили разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для российских банков, попавших под санкции, до 15 мая 2023 года.

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    Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
    Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
    		    16 ноября 2022, 07:53
    Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.

    В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.

    Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.

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    В Бразилии призвали избавиться от «порядка, основанного на правилах»
    Советник избранного президента Бразилии Селсу Аморим призвал избавиться от «порядка, основанного на правилах»

    15 ноября 2022, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Советник избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам, бывший глава МИД и Минобороны южноамериканской республики Селсу Аморим считает, что следует отказаться от международного «порядка, основанного на правилах».

    Экс-глава МИД и Минобороны Бразилии в ходе онлайн-конференции Института Куинси раскритиковал выражение «порядок, основанный на правилах», поинтересовавшись, чьи это правила. Советник избранного президента Бразилии отметил, что предпочитает старый термин «международное право» и призвал соблюдать именно международное право как согласованные или традиционно сложившиеся нормы, передает ТАСС.

    Он также указал на то, что правила претерпевают постоянные изменения, в чем он лично убедился, когда был представителем Бразилии во Всемирной торговой организации и в ООН. По его словам, он сам видел, что правила то и дело менялись, и они меняются по сей день. Советник будущего президента Бразилии призвал сохранить международное право и избавиться от «порядка, основанного на правилах».

    При этом он выразил мнение, что такой подход не означает отказа от реформирования институтов мирового управления, однако это должно быть согласовано в рамках имеющихся процедур. Как считает советник избранного президента Бразилии, в итоге получится нечто похожее на Группу двадцати, но с чуть большим присутствием Африки и меньшим присутствием Европы, что позволит придать импульс необходимым изменениям.

    Вместе с тем, считает экс-глава МИД Бразилии, необходимым для этого условием является наличие политической воли. При этом он выразил мнение, что сейчас воля есть у США, Китая и еще пары государств, которым, возможно, могли бы помочь также Бразилия, Индия и ЮАР.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности на некие правила, которые непонятно кто придумал.

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    Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
    Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
    		    17 ноября 2022, 04:29
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе». 

    Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.

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    В Пентагоне не согласились со словами Зеленского о непричастности Киева к инциденту в Польше
    Данные США подтвердили выводы, что в Польше упала украинская ракета

    16 ноября 2022, 21:57

    Текст: Ольга Иванова

    Власти США располагают информацией, которая подтверждает выводы Варшавы о том, что на территорию республики упала украинская ракета системы ПВО, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Во-первых, расследование еще продолжается, Польша проводит его. Мы помогаем всеми возможными способами. Там находятся наши эксперты, они помогают польскому руководству», – сказал он, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ракета не была украинской, сообщает ТАСС

    Он добавил, что «информация подтверждает то, что ранее заявил президент [Польши Анджей] Дуда, его предварительные оценки. То, что это, вероятнее всего, произошло из-за украинской ракеты ПВО».

    Напомним, Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.

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