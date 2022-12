Байден поговорил по телефону с освобожденной баскетболисткой Грайнер Президент США Байден заявил, что поговорил с освобожденной Грайнер, которая летит в самолете 8 декабря 2022, 16:44 Текст: Вера Басилая

О телефонном разговоре с освобожденной из заключения в России баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая летит в самолете по пути на родину, сообщил президент США Джо Байден. Байден написал в Twitter (запрещен в России), что поговорил по телефону с Грайнер, которая находится в безопасности в самолете и возвращается домой, передает ТАСС. Между тем, в Белом доме сообщили, что Байден на фоне освобождения Грайнер выступит в четверг утром с экстренным обращением. Выступление главы государства запланировано на 08.30 утра (16.30 мск). Повестка предстоящего обращения не раскрывается, передает РИА «Новости». Ранее МИД России сообщил, что российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России. Путин назвал значимые результаты спецоперации Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть 7 декабря 2022, 18:25

Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС. «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!» Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ 7 декабря 2022, 23:30 Текст: Ольга Иванова

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию. Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 1990-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей. Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего, это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются. Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей. Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России. В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными. Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости». Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта. Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.

В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков.

Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна. Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС. Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт». Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России 8 декабря 2022, 09:56

Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд. По его словам, уже на третий день пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны Российской армии, в результате которого порядка 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости». Макдональд рассказал, что получил приказ бежать из палаток в сторону леса и постараться укрыться там, при этом люди паниковали и тем самым усугубляли ситуацию. Ранее на Украину захотел вернуться приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.

Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится, но украинцы останутся «самыми влиятельными» в Европе. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

Удары по украинской энергоинфраструктуре могут помочь ускорить завершение конфликтной ситуации, что обернется выгодой для Польши, выразил мнение обозреватель Mysl Polska Матеуш Пискорский. По словам публициста, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет «к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины», передает РИА «Новости». Пискорский не исключил, что для Польши это будет чревато новой миграционной волной, что повлечет расходы. При этом он задался вопросом, получится ли таким образом вынудить Киев пойти на переговоры с Россией, так как для Польши, как и для любой страны, крайне важно соседствовать с территорией, на которой не проходят военные действия. «Все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если невыгодно Киеву», – резюмировал Пискорский. Ранее российский лидер заявил, что польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину. Новости СМИ2 МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер 8 декабря 2022, 16:18

Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД. Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ. В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена. В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС. В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием. Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия. В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях. Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT. Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула. Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН. Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.

Узбекистан не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза, заявил Reuters министр энергетики республики, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов. По его словам, Узбекистан сотрудничает только на основе коммерческого контракта купли-продажи и никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, передают «Ведомости». Мирзамахмудов заявил, что в данный момент проходят переговоры по поставкам российского газа по трубопроводу через Казахстан, однако речь идет чисто о «техническом контракте», а не союзе. Как отметил премьер, страна испытывает нехватку газа на фоне резкого похолодания, тогда как республика была вынуждена прекратить экспорт 6 млн куб. м в день в Китай. Ранее Москва с Ташкентом решили расширить многоплановое сотрудничество. Так, лидеры России и Узбекистана договорились укреплять отношения в сфере стратегического партнерства. До этого президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа. В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине 8 декабря 2022, 14:24

Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе. «Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов. «Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник. «При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он. «Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем

Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о подписании Минских соглашений в качестве «выигрыша времени для Украины» на подготовку к военному столкновению с Россией являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала, заявила спикер МИД Мария Захарова. По ее словам, слова экс-канцлера больше тянут на разбирательства в рамках трибунала, нежели недавние призывы западных деятелей дать правовую оценку действиям России, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что слова Меркель – свидетельство человека, который прямо заявил о том, в 2014–2015 годах было сделано все, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от реальных проблем, накачать киевский режим боевыми вооружениями и довести страны до крупного конфликта. Накануне Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца 8 декабря 2022, 01:49 Текст: Ольга Иванова

Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail. По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail. Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости». Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу 7 декабря 2022, 20:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.