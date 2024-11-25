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Песков сообщил о мерах по возвращению россиян с Украины
Песков: Россия предпринимает все меры для возвращения граждан с Украины в Курскую область
Российские власти предпринимают все возможные меры для возвращения граждан на родину, включая сложные переговоры для обеспечения их безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Его заявление последовало в контексте возвращения 46 жителей Курской области с Украины.
По словам Пескова, возвращение граждан стало результатом сложных переговоров, которые продолжаются по определенным каналам, сообщает ТАСС.
Напомним, в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.
Более чем тысяча россиян, проживавших в приграничных районах Курской области, сейчас разыскиваются родственниками, поскольку фактически они без вести пропали, и есть подозрение, что они насильственно угнаны на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев похитил жителей Курской области.