Суд Крыма признал право крымчан на компенсацию за энергоблокаду

Верховный суд Крыма утвердил право на компенсацию из-за энергоблокады Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Республики Крым удовлетворил иск Общественной палаты региона, признавая право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады со стороны Украины, сообщает ТАСС.

Решение было вынесено в интересах граждан России, проживающих на территории полуострова, и связано с ограничением подачи энергетических ресурсов с ноября 2015 года. Судья отметила, что было установлено нарушение прав граждан на жизнь и здоровье вследствие этой блокады.

Судья подчеркнула, что жителям Крыма теперь признается право на компенсацию морального вреда, причиненного из-за ограничения подачи электроэнергии. Это решение подчеркивает серьезность нарушения прав граждан и создаёт прецедент для других возможных исков в будущем.

Общественная палата Крыма, инициировавшая иск, выразила удовлетворение решением суда. Представители палаты считают, что оно станет важным шагом в защите интересов граждан, пострадавших от энергетической блокады, и позволит восстановить справедливость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма оценили ущерб от энергоблокады со стороны Украины в более чем 3 трлн рублей и планируют требовать компенсацию в размере более 2 трлн рублей. Крым подготовил второй иск к Украине, связанный с указанной энергоблокадой. Также Крым решил выставить Украине счет за ущерб от обстрелов.