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Суд Крыма признал право крымчан на компенсацию за энергоблокаду
Верховный суд Крыма утвердил право на компенсацию из-за энергоблокады Украины
Верховный суд Крыма признал право жителей полуострова на компенсацию морального вреда из-за энергетической блокады, организованной Украиной с ноября 2015 года, удовлетворив иск Общественной палаты региона.
Верховный суд Республики Крым удовлетворил иск Общественной палаты региона, признавая право крымчан на компенсацию из-за энергетической блокады со стороны Украины, сообщает ТАСС.
Решение было вынесено в интересах граждан России, проживающих на территории полуострова, и связано с ограничением подачи энергетических ресурсов с ноября 2015 года. Судья отметила, что было установлено нарушение прав граждан на жизнь и здоровье вследствие этой блокады.
Судья подчеркнула, что жителям Крыма теперь признается право на компенсацию морального вреда, причиненного из-за ограничения подачи электроэнергии. Это решение подчеркивает серьезность нарушения прав граждан и создаёт прецедент для других возможных исков в будущем.
Общественная палата Крыма, инициировавшая иск, выразила удовлетворение решением суда. Представители палаты считают, что оно станет важным шагом в защите интересов граждан, пострадавших от энергетической блокады, и позволит восстановить справедливость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма оценили ущерб от энергоблокады со стороны Украины в более чем 3 трлн рублей и планируют требовать компенсацию в размере более 2 трлн рублей. Крым подготовил второй иск к Украине, связанный с указанной энергоблокадой. Также Крым решил выставить Украине счет за ущерб от обстрелов.