Солдат ВСУ заявил, что не понял, как попал в плен

Tекст: Алексей Дегтярев

Приймачук в ходе допроса заявил, что проснулся ночью от попадания снаряда в блиндаж, его оглушило. После чего он решил пойти пешком. Ролик с допросом опубликован ТАСС.

«А я шел не помню сколько по времени. Но как я пришел к вашим окопам – до сих пор для меня удивительно. Дело в том, что ваши тоже удивились. Они первый вопрос задали: «Ты как сюда вообще попал?», – поделился Приймачук.

Он рассказал о дефиците кадров в ВСУ. По его словам, не хватает водителей и механиков-водителей. Он рассказал, что его, вместе с несколькими сотнями других специалистов, «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Однако, вместо того чтобы посадить за рычаги танка, его отправили с автоматом в Курскую область с приказом охранять позицию в посадке.

До этого пленный военнослужащий ВСУ сообщил о нехватке кадров и переводе 400 солдат в танковую бригаду для участия в боях в Курской области.

Попавший в плен на Курском направлении британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсен заявлял, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.