Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Солдат ВСУ заявил, что не понял, как попал в плен
Украинский солдат Александр Приймачук, попавший в плен в Курской области, заявил, что оказался в плену случайно, он также заявил, что в ВСУ есть нехватка водителей.
Приймачук в ходе допроса заявил, что проснулся ночью от попадания снаряда в блиндаж, его оглушило. После чего он решил пойти пешком. Ролик с допросом опубликован ТАСС.
«А я шел не помню сколько по времени. Но как я пришел к вашим окопам – до сих пор для меня удивительно. Дело в том, что ваши тоже удивились. Они первый вопрос задали: «Ты как сюда вообще попал?», – поделился Приймачук.
Он рассказал о дефиците кадров в ВСУ. По его словам, не хватает водителей и механиков-водителей. Он рассказал, что его, вместе с несколькими сотнями других специалистов, «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Однако, вместо того чтобы посадить за рычаги танка, его отправили с автоматом в Курскую область с приказом охранять позицию в посадке.
До этого пленный военнослужащий ВСУ сообщил о нехватке кадров и переводе 400 солдат в танковую бригаду для участия в боях в Курской области.
Попавший в плен на Курском направлении британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсен заявлял, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.