Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Тракторист подорвался на мине в ЛНР
В поселке Нижнее Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) тракторист подорвался на противотанковой мине, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин.
Как указал Колягин в своем Telegram-канале, мужчина, управляя трактором, наехал на мину и получил множественные осколочные ранения. По его словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.
Ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка из-за подрыва противопехотной мины «Лепесток» пострадал мирный житель.