Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.0 комментариев
Кремль сообщил о скором назначении нового посла России в США
Информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он пояснил, что Кремль уже определился с кандидатурой нового посла России в США.
Источники «Коммерсанта» сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Между тем сам Дарчиев прибыл в Госдуму, сообщает РИА «Новости». В понедельник пройдет закрытое заседание комитета по международным делам Совета Федерации, где будут обсуждаться вопросы назначения и отзывов послов.
Напомним, что в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.