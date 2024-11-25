Кремль сообщил о скором назначении нового посла России в США

  • Новость часаРогов: Освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией
    Украина показала фрагменты «Орешника», ударившего по «Южмашу»
    Пассажиры загоревшегося SSJ-100 в Анталье решили подать коллективный иск
    Основатель ЧВК Blackwater оценил шансы Украины вернуть территории
    Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово
    Стало известно о боях на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    Западные специалисты отправились на «Южмаш» изучать «Орешник»
    В России обвинили ВСУ в расстреле 100 жителей в Селидово
    ОАК сообщила о смене руководства в компаниях «Яковлев» и «Туполев»
    Мнения
    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Чем больше размышлений о будущем ребенке, тем сложнее на него решиться

    «Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие родители.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.

    13 комментариев
    25 ноября 2024, 12:38 • Новости дня

    Кремль сообщил о скором назначении нового посла России в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Кремль уже определился с кандидатурой нового посла России в США.

    Источники «Коммерсанта» сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    Между тем сам Дарчиев прибыл в Госдуму, сообщает РИА «Новости». В понедельник пройдет закрытое заседание комитета по международным делам Совета Федерации, где будут обсуждаться вопросы назначения и отзывов послов.

    Напомним, что в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

    Коментарии (39)
    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству».

    Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Ранее он также отмечал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

    Коментарии (27)
    24 ноября 2024, 20:26 • Новости дня
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    «Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США
    @ Даниил Студнев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве рассматривают назначение Александра Дарчиева на пост посла России в США, кандидатура которого уже проходит необходимые процедуры утверждения, об этом «Коммерсанту» сообщили три осведомленных источника.

    Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

    Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

    Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

    Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    Коментарии (12)
    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

    Коментарии (9)
    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Коментарии (6)
    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

    Коментарии (9)
    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

    Коментарии (5)
    23 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    Карты Газпромбанка UnionPay перестали принимать в банках Турции, ОАЭ и Таиланда
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие, эмиратские и тайские банки прекратили обслуживание карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, ссылаясь на технические ошибки и блокировки, что вызывает затруднения у пользователей при снятии средств.

    При попытке использовать карту банкоматы в Анкаре и Стамбуле выдают сообщения о технической ошибке или отсутствии обслуживания, передает ТАСС.

    Проблемы наблюдаются как в государственных, так и частных банках Турции. В некоторых случаях банкоматы сообщают, что операции с картами не санкционированы. Ситуация касается как корпоративных, так и индивидуальных карт Газпромбанка, работающих на системе UnionPay.

    Об аналогичных проблемах с обслуживанием карт сообщили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, при попытке использования карта выдает уведомление о блокировке или неактивности.

    Тайские банки также прекратили обслуживание таких карт. Банкоматы в Таиланде возвращают карту с уведомлением о некорректной операции.

    Накануне Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

    Коментарии (3)
    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал себя своим мужем

    Байден оговорился и назвал себя своим мужем на ужине в Белом доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Как передает РИА «Новости», президент США Джо Байден оговорился на торжественном ужине в Белом доме, назвав себя мужем Джо Байдена.

    Байден, которому недавно исполнилось 82 года, приветствовал гостей, сказав: «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

    Байден часто начинает выступления, представляясь «мужем Джилл Байден», однако, в этот раз допустил ошибку. Это не первый случай, когда американский лидер публично оговаривается или путает имена и факты, что часто становится предметом насмешек и мемов в сети.

    Проблемы с оговорками у Байдена известны широкой публике, его администрация неоднократно пыталась объяснять, что такие высказывания вырываются из контекста. Ранее Байден путал страны, фамилии и рассказывал о встречах с давно умершими людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден поручил Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    Коментарии (2)
    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 03:10 • Новости дня
    Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

    Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, подчеркнув его роль в укреплении взаимопонимания между народами.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.

    «Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.

    До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Байден обсудил с Макроном события на Украине после удара «Орешника»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден обсудил с Эммануэлем Макроном развитие событий на Украине после испытания российской ракетной системы «Орешник», сообщили в Белом доме.

    Байден провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

    Основные темы обсуждения касались текущих событий на Украине и в других международных регионах.

    Помимо этого, президенты обсудили события на Ближнем Востоке, включая усилия по достижению прекращения огня в Ливане. Эти темы были обозначены как ключевые в распространенном сообщении Белого дома.

    Отмечается, что обе стороны выразили готовность к взаимодействию и координации для стабилизации международной обстановки.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    При этом Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВКС получили новые истребители-бомбардировщики Су-34
    Кремль обвинил команду Байдена в обострении конфликта на Украине
    Европа возобновила обсуждения отправки войск на Украину
    FT: На выборах в Румынии произошло политическое землетрясение
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли
    Грузовой самолет упал на жилой дом под Вильнюсом
    Заболеваемость ВИЧ в России достигла исторического минимума

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Падение «индекса несломленности» ведет украинцев к переговорам с Россией

    Украинские и западные социологи продолжают выяснять, готово ли общество к переговорам с Россией и территориальным уступкам. И они, как правило, выдают противоречивые результаты. В чем заключаются особенности этого противоречия и каковы реальные настроения украинцев относительно урегулирования конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............