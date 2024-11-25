Кремль сообщил о скором назначении нового посла России в США

Tекст: Алексей Дегтярев

«Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он пояснил, что Кремль уже определился с кандидатурой нового посла России в США.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Между тем сам Дарчиев прибыл в Госдуму, сообщает РИА «Новости». В понедельник пройдет закрытое заседание комитета по международным делам Совета Федерации, где будут обсуждаться вопросы назначения и отзывов послов.

Напомним, что в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.