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НОВОСТЬ ЧАСА

Цена нефти марки Brent поднялась впервые с 2019 года выше 74 долларов за баррель

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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/ЕРА/ТАСС
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    Когда Виктор Бут и Константин Ярошенко вернутся в Россию

    Бизнесмен Виктор Бут и студент Тревор Рид могут стать участниками обмена заключенных между РФ и США    15 июня 2021, 23:30
    Фото: Фото из личного архива/ТАСС/TATYANA
    MAKEYEVA/REUTERS
    Текст: Николай Васильев

    Накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки о том, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Отдаст ли Америка нам Виктора Бута и Константина Ярошенко, и кого потребует взамен?

    Во вторник Виктория Ярошенко, супруга летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме, заявила о том, что его семья с оптимизмом ожидает предстоящие переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, пишет ТАСС. Она напомнила, что вопрос обмена заключенными широко обсуждается и в США. Американские газеты в эти дни действительно бурно обсуждают судьбу студента Тревора Рида, который был приговорен в России к девяти годам колонии. Родные Рида также выражают надежду на то, что российские власти в ближайшее время обменяют его на осужденных граждан США.

    Обмен заключенными довольно легок в качестве первого и гуманитарно значимого шага в предстоящих переговорах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. «Возможны даже какие-то сюрпризы, расширение списка осужденных. Об обмене заключенными говорят и в Вашингтоне. Раз и американская, и российская сторона заявили о такой возможности, она вполне реальна. Тут, наверно, будут обсуждаться конкретные фигуры. Думаю, это будет один из пунктов, на которых стороны смогут сойтись», – отметил эксперт.

    «Если на самом высоком уровне персонально упоминается Ярошенко, значит высока вероятность, что по его персоне уже достигнуто некое предварительное согласие, – допускает Межуев. – Дело бизнесмена Виктора Бута более сложное, связанное с международными вопросами. По его поводу, вероятно, торги будут идти до последнего».

    Межуев не исключает, что в том, что какую-то поблажку получит и  журналист Джулиан Ассанж, сидящий в английской тюрьме по запросу США. «Такую вероятность пока отрицать нельзя. Я не знаю, как далеко зашел закулисный процесс «потепления» отношений, но если он действительно начался, то все возможно», – заметил собеседник.

    Возвращения Ярошенко и Бута уже давно добивались в Москве, и пока тщетно, напоминает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Но была бы только политическая воля. Конечно, досье на Бута значительно более объемное. Его деяние, с точки зрения американской стороны, более масштабное и опасное – продажа оружия террористам. С другой стороны, Бут уже понес наказание, отсидел полсрока. Поэтому я не исключаю на этот раз возвращение Ярошенко и Бута», –  заметил Кортунов.

    Все зависит от того, удастся ли найти баланс: обе стороны заинтересованы в том, чтобы подороже «продать» и подешевле «купить». «По всей видимости, обвиненного в терроре могут обменять на обвиненного в шпионаже или экономическом преступлении: такая «скамейка заключенных» в России не очень длинная. Но те, кого можно освободить, все равно найдутся» – считает Кортунов.

    По мнению Межуева, американский студент Рид, отбывающий заключение за нападение на наших полицейских, условно говоря, не равноценен Буту. Для освобождения летчика Ярошенко персона студента подходит больше: наркотрафик – серьезное для США преступление, но все-таки менее серьезное, чем терроризм.

    При этом практика показывает, что американцы менее склонны добиваться в обмене заключенными паритета, напомнил Кортунов. «Фигура Тревора Рида может оказаться весьма значимой для Белого дома: иногда студент, сидящий за относительно мелкое правонарушение, не менее ценен, чем крупный шпион. Ведь вернув студента домой, американский президент может показать себя «отцомц нации», который заботится обо всех, а не только о «джеймсах бондах», попавших в иностранные тюрьмы, – пояснил политолог. –

    Американцы позволяют себе ассиметричный размен. Когда надо было вытащить американских студентов из Северной Кореи, работа над этим велась на высшем уровне».

    Что касается сидящих в США российских хакеров, то их судьба зависит от уровня их одаренности и квалификации, считает Кортунов. «Есть хакеры, замешанные в заурядных банковских мошенничествах низкого уровня. Такие вряд ли интересует Москву, – сказал собеседник. – А есть виртуозы, которых любая страна хотела бы заполучить «на перевоспитание»: их ценные знания могут помочь предотвращать подобные преступления. К тому же, иногда это и впрямь выдающиеся люди. Вспомним, как Наполеон назначил главного французского преступника на должность шефа полиции, и тот оказался весьма полезен на этом поприще».

    Обмен заключенными – не единственная удобная тема для переговоров: еще проще может быть решен вопрос возобновления работы дипломатов двух стран, заключил американист.

    «Швейцария всегда готова предоставить поддержку для обмена заключенными, в частности, для тех государств, где мы выполняем мандат страны - защитницы интересов, что имеет место и в отношении США и России», - заявил во вторник вечером глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис.

    «До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике», - сказал по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, Песков указал, что на данный момент «совершенно неуместно рассуждать» об этом, поскольку этот вопрос «должны обсудить два президента».

    Ранее Путин в интервью телеканалу Эн-би-си (NBC) заявил, что готов обсудить на переговорах с Байденом обмен заключенными. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы». Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил «Известиям», что Москва готова передать США отбывающих в РФ срок американских граждан, и подобные списки для обмена обсуждаются, но осужденный за шпионаж Уилан в их число не входит.

    В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к Путину и Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

    Напомним, в России отбывают заключение гражданин США Пол Уилан и студент из США Тревор Рид. Кроме того, под домашним арестом в Москве находится американец, крупный инвестор Майкл Калви –  фигурант дела о хищении 2,5 млрд рублей. Рассмотрение его дела продолжается.

    Тем временем, в американских тюрьмах находится целый ряд россиян, которых американская Фемида обвиняет в хакерстве: это Роман Селезнев, — сын депутата Госдумы от ЛДПР, Александр Панин, Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец.


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