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НОВОСТЬ ЧАСА

Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»

15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 03:52  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
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Коронавирус приспособился к лекарствам

Московским врачам все тяжелее помогать пациентам с коронавирусом Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, а врачи утверждают, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению. Чем вызван новый всплеск заболеваемости COVID-19 и как дальше будет развиваться ситуация? Подробности...
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Путин предложил Байдену киберпартнерство

Байден и Путин близки к тому, чтобы достигнуть важнейшей договоренности на саммите в Женеве Susan Walsh/АР/Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Джо Байденом – это проблема цифровой безопасности. Российский лидер сообщил о готовности Москвы наладить с Вашингтоном взаимную выдачу киберпреступников, но при соблюдении нескольких условий. О каких именно условиях идет речь и почему сетевая безопасность становится приоритетной темой в переговорах между Россией и США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Байден для Европы оказался хуже Трампа

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вершиной успеха Европы в отношениях с США стало создание в 1975 году по инициативе Франции «Большой шестерки». Но тогда внешняя политика США действительно лежала в руинах – поражение во Вьетнаме, нефтяной кризис и наступление СССР по всем фронтам. Сейчас же, несмотря на все внутренние потрясения, американское могущество является намного более убедительным, особенно при Байдене. Подробности...
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Почему чудо-оружие не может выиграть войну

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 июня 1944 года немцы впервые применили крылатую ракету «Фау-1», нанеся удар по Лондону. Англичане поначалу были ошарашены, но в итоге очередное чудо-оружие, на которое возлагались серьезнейшие надежды, так и не повлияло на ход войны. Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»
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    Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»

       15 июня 2021, 03:30
    Фото: Euronews по-русски
    Текст: Антон Антонов

    Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США, свидетельствует аудиозапись.

    Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом России и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.

    Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



    Обсуждение:  58 комментариев

    Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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    Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
       14 июня 2021, 04:05
    Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли». 

    Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

    Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.

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    Коментарии (125)
    СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа
       14 июня 2021, 10:58
    Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание.

    Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он.

    По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси.

    «Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили.

    12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.

    Коментарии (58)
    Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций
       14 июня 2021, 07:23
    Фото: Pravda Komsomolskaya/
    Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда.

    Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости».

    Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

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    В США назвали источник силы, который «не нравится России»

    14 июня 2021, 22:03

    Текст: Евгения Шестак

    G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.

    По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC. 

    «Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.

    Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России. 

    До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.

    Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.

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    Байден назвал Путина достойным соперником
       14 июня 2021, 23:29
    Фото: Bastiaan Slabbers/
    Zuma/Global Look Press, kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.

    Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.

    Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.

    «Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.

    На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



    Обсуждение:  58 комментариев

    Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».

    Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.

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    Коментарии (14)
    Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
       14 июня 2021, 14:36
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.

    На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: «Да, конечно», передает РИА «Новости».

    На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».

    В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

    Тогда же супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина

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    Захарова указала на одинаковое отношение в Европе к России и США

    14 июня 2021, 05:32

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опрос граждан 12 стран ЕС, согласно результатам которого и Россию, и США они считают «необходимыми партнерами».

    Захарова отметила, что «институты YouGov и Datapraxis опросили граждан 12 стран-членов ЕС как из «старой» Европы, так и из её «новых членов». Выяснилось, что США «для простых европейцев преимущественно, как показывают выборки по ответам, «необходимый партнер», а не «союзник». Также на континенте относятся и к Великобритании – «не сестра она теперь, а просто соседка - необходимый партнер», отметила Захарова. Кроме того, «и Россия тоже, согласно этому же опросу, «необходимый партнер».

    «Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как  «противника», образ которого  пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, Bloomberg считает, что одной из причин такого отношения жителей Европы к США может быть то, что около половины опрошенных жителей Франции, Германии и Испании назвали американскую политическую систему «сломанной».

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    Путин заявил о деградации отношений США и России до самой низкой планки

    14 июня 2021, 18:08

    Текст: Евгения Шестак

    Отношения США и России деградировали до самой низкой планки за последние годы, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

    Журналист задал Путину вопрос, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий, передает РИА «Новости»

    «У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного», – заявил президент.

    По его словам, в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе.

    Также Путин отметил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы.

    «Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы – пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе»,  – сказал он. 

    По его словам, Россия готова к совместной работе с США по СНВ. «Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России», –  уточнил президент. 

    При этом глава государства подчеркнул, что жесткая риторика из США в его адрес является проявлением общей американской культуры.

    «Вот что касается жесткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть – вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы – глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет», – сказал он.

    Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.

    Ранее Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. Также президент отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.

    Коментарии (5)
    Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным

    14 июня 2021, 05:21

    Текст: Антон Антонов

    Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.

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    Путин ответил на обвинения России в кибератаках против США

    14 июня 2021, 14:54

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал «фарсом» обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия якобы стоят за кибератаками в США. Глава государства напомнил, что Москве ни разу не предоставили доказательств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках.

    «Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Также Путину был задан вопрос: «Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?» «Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно», – ответил президент.

    Вместе с тем Путин указал, что Москва обеспокоена кибердеятельностью НАТО. «То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить», – заявил Путин.

    Также по словам Путина, Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, но Вашингтон отказывался от совместной работы. При этом президент выразил надежду на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. «Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью) с нашими американскими партнерами», – сказал он.

    Ранее Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.

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    Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным
       14 июня 2021, 22:22
    Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.

    «Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву. По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

    Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как заявил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».

    Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.

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    Москва выразила готовность обменяться заключенными с США
       15 июня 2021, 01:57
    Фото: Новости на Первом Канале/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

    На вопрос о том, есть ли в двусторонней повестке возвращение россиян, которые находятся в тюрьмах США, Рябков ответил, что Москва «постоянно американцам об этом говорит, сейчас к саммиту тема вновь звучит». Он подчеркнул, что «ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США», можно решить «буквально «на раз». Для этого требуется лишь согласие Вашингтона на задействование механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В ответ Россия «готова встречно американцам передать их граждан».

    Рябков отметил, что «на прежних этапах» велись «некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было». «И сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте», – приводят слова Рябкова «Известия».

    Рябков пояснил, что значительная часть сообщений СМИ на данную тему – «способ просто создать некий фон и сформировать определенное политическое давление» в ситуации вокруг Уилана, но такие действия «не помогают ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями».

    Замглавы МИДа отметил, что есть «некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье – по статье за шпионаж, неправильно». «Это не улучшает его шансы», – заверил Рябков.

    Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».

    На ваш взгляд

     
    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?



    Обсуждение:  58 комментариев

    Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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    Байден призвал НАТО и G7 улучшить координацию действий по России

    14 июня 2021, 14:40

    Текст: Евгения Шестак

    НАТО и G7 нуждаются в лучшей координации своих действий в отношении России, заявил президент США Джо Байден на двусторонней встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    «У нас есть новые вызовы. Есть Россия, которая действует не так последовательно, как мы надеялись, а также Китай. И я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации [для противостояния вызовам]», – цитирует ТАСС Байдена.

    Также глава Белого дома указал, что Соединенные Штаты считают 5-ю статью Устава НАТО о коллективной безопасности священным обязательством. 

    Согласно 5-й статье Устава, договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 

    Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран».

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    Путин заявил об отсутствии стабильности в действиях США

    14 июня 2021, 14:26

    Текст: Алина Назарова

    Самыми важными факторами в международных делах являются предсказуемость и стабильность, но Москва в последние годы не видела этих проявлений со стороны Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

    «Он (президент США Джо Байден) говорит одно, я говорю другое», – сказал Путин, отвечая ведущему на вопрос о том, что Байден обвиняет в создании нестабильности в мире именно Россию.

    «Наша риторика в разных местах расходится, но, может быть, если вы спросите меня сейчас, я скажу это. Самой важной вещью в международных делах являются предсказуемость и стабильность. И я считаю, что этого в последние годы мы не видели со стороны наших американских партнеров», – отметил российский президент, передает ТАСС.

    Путин также заявил о важности искать в отношениях с Вашингтоном компромиссы и взаимоприемлемые решения, передает РИА «Новости».

    «Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», – цитирует телеканал Путина.

    Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.  

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    Коментарии (2)
    Путин отверг заявления о планах России прекратить сотрудничество с США в космосе

    14 июня 2021, 15:18

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва не планирует заканчивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе.

    Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицает, что Москва «планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов», несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «выйти из проекта Международной космической станции».

    «Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций. При этом он заявил, что в ближайшие два-три года против России могут начать вводить экологические санкции. 

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