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Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: «Да, конечно», передает РИА «Новости».
На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.
Тогда же супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.
Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США
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Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке.
«Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
«Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он.
Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2»
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Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли».
Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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Санкции США против госдолга России вступили в силу
С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации.
При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.
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СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа
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Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он.
По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси.
«Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили.
12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.
Дерипаска проиграл суд в США об отмене санкций
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Окружной суд по округу Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в требовании отменить санкции США против него и закрыл дело, говорится в решении суда.
Судья Амит Мехта удовлетворил ходатайство минфина США. Дерипаска может обжаловать его решение в вышестоящем суде. Дерипаска утверждал, что офис по контролю за иностранными активами американского министерства превысил полномочия. Кроме того, он жаловался, что минфин волюнтаристски отклонил его петицию с требованием отмены санкций. Также сторона россиянина заявила, что ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций под предлогом секретности информации. Дерипаска возражал и против включения в «список олигархов». Суд отверг все претензии бизнесмена, передает РИА «Новости».
Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.
Байден заявил, что не ищет конфликта с Россией
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Американский лидер Джо Байден заявил, что США не ищет конфликта с Москвой, по его мнению, страны могли бы работать вместе во многих сферах.
«Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», – сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле, об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Москва и Вашингтон могли бы работать вместе в области «стратегических доктрин» и других сфер, например, климата.
Ранее Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин».
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Путин рассказал о ситуации с Навальным
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С блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», – сообщил Путин о Навальном, передает РИА «Новости».
Также Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить. Президент подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. «У нас нет такого обычая – кого-либо убивать», – сказал российский президент, передает ТАСС.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным
Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что для Байдена «эта встреча не про доверие и дружбу», необходимо «разобраться», в каких сферах Россия и США «могут найти точки соприкосновения». «Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», – приводит ее слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг «чересчур готов» ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
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Салливан: Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией
Президент США Джо Байден не соглашался обмениваться с Россией киберпреступниками, он говорил о привлечении таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Глава Госдепа согласился с Путиным в оценке отношений России и США
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самом худшем уровне за последние годы.
«Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным», – ответил Блинкен на просьбу прокомментировать соответствующее заявление главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В Киеве связали уменьшение числа обстрелов в Донбассе со встречей Байдена и Путина
Снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Я думаю, что снижение интенсивности связано со встречей Байдена и Путина, которая намечена», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает РИА «Новости».
Он также заявил, что информация в СМИ о якобы нападении украинских диверсантов на противника в Донбассе является фейком. По его мнению, эта информация нужна, чтобы «обострить ситуацию в медиа накануне встречи Путина с Байденом, обвинив украинскую сторону еще раз, и второе – это скрыть потери, которые были понесены по халатности».
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Блинкен: Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели
Президент США Джо Байден обсудит с президентом России Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Что касается действий, того, как подходить к этим вирусам-вымогателям, мы будем в более сильной позиции, добиваясь подобных действий, если будем иметь собственные инструменты и поддержку международного сообщества», – уточнил глава Госдепа.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.
Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе.
Кроме того, главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.
Захарова указала на одинаковое отношение в Европе к России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опрос граждан 12 стран ЕС, согласно результатам которого и Россию, и США они считают «необходимыми партнерами».
Захарова отметила, что «институты YouGov и Datapraxis опросили граждан 12 стран-членов ЕС как из «старой» Европы, так и из её «новых членов». Выяснилось, что США «для простых европейцев преимущественно, как показывают выборки по ответам, «необходимый партнер», а не «союзник». Также на континенте относятся и к Великобритании – «не сестра она теперь, а просто соседка - необходимый партнер», отметила Захарова. Кроме того, «и Россия тоже, согласно этому же опросу, «необходимый партнер».
«Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как «противника», образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Bloomberg считает, что одной из причин такого отношения жителей Европы к США может быть то, что около половины опрошенных жителей Франции, Германии и Испании назвали американскую политическую систему «сломанной».
Вашингтон пригрозил «невидимым» ответом на кибератаки
В ответ на кибератаки США могут предпринять «видимые и невидимые» действия, заявил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан.
В частности, речь идет о кибератаке на SolarWinds. При этом США, как заявил Салливан, видят разницу между ситуацией с SolarWinds и атаками при помощи вирусов-вымогателей. По его словам, Вашингтон не считает, что правительство России несет ответственность за «использованием программ-вымогателей», но Россия должна «бороться с ними». Салливан отказался обсуждать вопрос о том, предпринимали ли США какие-либо «невидимые действия», передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
Кроме того, жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).
Байден собрался обсудить с лидерами НАТО встречу с Путиным
Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан сказал, что у президента США «будет возможность обсудить с союзниками свои намерения относительно разговора с Путиным». 14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, а 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, на встречу с главой российского государства Байден направится с поддержкой всего альянса. На переговорах в Брюсселе лидеры НАТО «услышат от него о намерениях на саммит», как и сам президент США «услышит от них».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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