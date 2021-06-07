Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть сына на родину

Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

«Обращаюсь к Вам с мольбой о возвращении сына на Родину. Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь... Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», – передает РИА «Новости» текст обращения.

«Прошу Вас как мать, которая ждет сына уже много лет: договоритесь как-нибудь между собой, чтобы мой сын мог вернуться ко мне, пока я жива», – говорится в письме.

Бут также попросила лидеров о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах США и американцев, отбывающих наказание в России.

«Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем», – написала она.

«Пожалуйста, дайте им и нам, их родным, шанс быть вместе, а не на таком огромном расстоянии друг от друга!» – говорится в обращении матери Виктора Бута к президентам России и США.

Ранее в понедельник супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.