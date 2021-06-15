Байден может обсудить с Путиным освобождение Уилана

Байден назвал Путина достойным соперником

Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.

Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».

На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.

«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.

На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.

На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени



Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.

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