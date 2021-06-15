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Байден может обсудить с Путиным освобождение Уилана
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Американский президент Джо Байден планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поднять тему освобождения Москвой осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил временный поверенный в делах США в России Бартл Горман.
«Сегодня 900-й день со дня заключения в тюрьму гражданина США Пола Уилана. Президент США планирует поднять этот важный вопрос на двустороннем саммите США – Россия в Женеве с президентом Путиным. Время Полу окончательно вернуться домой в Соединенные Штаты», – приводит слова Гормана пресс-секретарь посольства США в Москве в Twitter.
Ранее Уилан обратился к Байдену, заявил о невиновности и попросил вернуть его домой.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Путин осадил журналиста NBC за некорректное поведение
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что поведение журналиста Кира Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебил главу государства.
В ходе интервью Симмонс несколько раз перебил российского лидера, после чего Путин заметил, что в интересах интервьюера дать ему ответить на поставленные вопросы, передает РИА «Новости».
В частности, в ходе интервью речь зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России.
«Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» – вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал журналист NBC.
«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», – сказал глава российского государства.
По мнению Симмонса, Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, однако президент России «делает именно это».
«Нет. Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» – отреагировал Путин.
Напомним, Путин дал интервью в преддверии саммита Россия–США в Женеве, в том числе заявив о деградации отношений США и России до самой низкой планки, назвал НАТО рудиментом холодной войны, а также прокомментировал учения НАТО у границы с Россией.
Путин высказался о возможном преемнике
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны, и ждет того же от своего преемника.
«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.
Путин также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится. Он напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
«Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – подчеркнул Путин.
На вопрос журналиста, будет ли Путин ожидать от своего преемника защиты, какую он в прошлом сам оказал Борису Ельцину, президент ответил, что не думает об этом.
«Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное – это судьба страны и ее народа», – сказал он.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что преемниками Путина могут стать председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Тем временем Путин призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.
В США назвали источник силы, который «не нравится России»
G7 и НАТО являются невероятным источником силы для Вашингтона, что не нравится России и Китаю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России.
По его словам, саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина «не проходит в вакууме». Блинкен уточнил, что американский президент участвовал в саммите G7 и НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой MSNBC.
«Эти демократические альянсы для нас – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю», – сказал госсекретарь США.
Ранее страны НАТО в итоговом заявлении по итогам саммита в Брюсселе указали, что не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа
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Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он.
По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси.
«Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили.
12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.
NBC без пояснений привела слова Путина о «лиге сексуальных реформ»
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Телекомпания NBC предпочла буквальный и дословный перевод интервью президента России Владимира Путина, включая цитаты и фразеологизмы, сообщают информационные агентства.
Рассуждая о внутренней политике США, Путин использовал пословицу «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Ее перевели дословно – «don't be mad at the mirror if you are ugly». Ряд западных СМИ взяли эту фразу для заголовков, передает ТАСС.
Дословно перевели и цитаты из художественных произведений, причем приводятся они без кавычек. Так, Путин процитировал «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. В книге, желая остановить жалобы Паниковского на то, что тот беден и его не любят девушки, Остап Бендер заявляет: «Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ». Путин предложил «жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. NBC перевела его слова как «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». Никаких пояснений к заявлению Путина NBC не приводит. Слова из песни «За того парня» из фильма «Семнадцать мгновений весны» «что-то с памятью моей стало» перевели как «something wrong with my memory».
При этом интервью публиковалось частями. NBC, сильно монтируя беседу, убрала отдельные фразы. К примеру, цитата из «Золотого теленка» есть только в полной стенограмме. Однако NBC обещала показать полную версию встречи.
Журналист Кир Симмонс рассказал, что Путин продолжал беседу даже после окончания записи интервью. По его словам, Путин продолжал убеждать его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.
Напомним, Путин впервые за три года дал интервью американским СМИ. В беседе с NBC он заявил о развитии политической системы России и деградации отношений США и России до самой низкой планки. Путин во время интервью заявил, что поведение Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебивал его.
Уилан попросил Байдена вернуть его в США «к семье и собаке»
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Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, попросил американского президента Джо Байдена вернуть его в США, свидетельствует аудиозапись.
Она была сделана 30 мая в ходе разговора Уилана с родителями. В начале записи брат осужденного Дэвид сообщил, что Пол Уилан просил обнародовать ее перед саммитом России и США. На записи Уилан, обращаясь к Байдену, заявил: «Умоляю вас покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников». Уилан заверил, что «невиновен», а задержание называет «несправедливым». Он утверждает, что «не было никакого преступления шпионажа». «Секретный процесс без улик доказывает этот факт», – сказал он.
Также Уилан отметил, что обращается к Байдену «после 30 месяцев задержания со стороны российского правительства – а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» в 1979–1981 годах. По версии Уилана, его арест – это «похищение американского туриста». Уилан сказал, что его поддерживают члены Конгресса США и американские граждане, которые требуют «немедленных решительных действий». «Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил, что в рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но Уилан в их число не входит.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Путин рассказал о ситуации с Навальным
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С блогером Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
«С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», – сообщил Путин о Навальном, передает РИА «Новости».
Также Путин отверг обвинения в том, что Навального якобы пытались убить. Президент подчеркнул, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов. «У нас нет такого обычая – кого-либо убивать», – сказал российский президент, передает ТАСС.
Президент отметил, что если человек прикрывается политической деятельностью для решение своих дел, в том числе коммерческих, то должен ответить за это «соответствующим образом».
При этом обвинения в свой адрес в убийствах оппозиционеров российский лидер назвал «словесным несварением». Он подчеркнул, что работа по выявлению тех, кто «идет против закона» в стране будет продолжена.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.
Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией
Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – заявил Путин.
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как заявил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.
Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.
При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.
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Байден назвал Путина достойным соперником
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Глава российского государства Владимир Путин является достойным соперником, умным и жестким политиком, заявил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что «уже встречался» с Путиным. Президент США сказал, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас: «Я буду рад поговорить об этом после того, как (эта встреча) завершится, но не перед ее началом», – передает ТАСС.
Хозяин Белого дома заявил, что «в последнюю очередь стал бы раскрывать перед мировой прессой то, как он будет вести переговоры с противником или тем, кто может быть противником», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции журналисты рассказали ему, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его «убийцей». У президента США уточнили, не изменил ли он своей оценки. Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…». «Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», – сказал глава вашингтонской администрации.
«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», – добавил хозяин Белого дома.
На встрече с российским лидером Байден намерен «дать понять президенту Путину, что есть сферы», где Россия и США могут «сотрудничать, если он выберет сотрудничество». Однако, по словам Байдена, если Путин «выберет не идти на сотрудничество, и будет вести себя так, как он делал это в прошлом», то США «ответят на это». По словам президента США, в сферах, где у Москвы и Вашингтона «нет согласия», нужно «четко обозначить красные линии». Он подчеркнул, что взаимодействие России и США отвечает интересам двух стран и интересам всего мира.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Байден считает, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но НАТО – «это надежная основа, на которой могут продолжать строиться коллективная безопасность и общее процветание». Обязанности по коллективной обороне Байден назвал «священными». Он рассказал, что обсудил с союзниками по НАТО «агрессивные действия России», в частности, встретился с «восточным флангом союзников». Байден заявил, что «не стремится к конфликту с Россией», но готов «ответить, если Россия продолжит наносящую ущерб деятельность».
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера на предстоящих переговорах. «Он готовился к этому моменту 50 лет», – сказала Псаки.
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Путин заявил о «подтаскивании» украинской техники к линии соприкосновения в Донбассе
Украина постоянно подтаскивает личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
По его словам, Россия постоянно проводит плановые учения на своей территории. При этом в Москве не обращают внимания, если в соседних государствах, например, на Аляске в США проводятся маневры, передает РИА «Новости».
«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам», – отметил он.
Путин напомнил, что со времен СССР расширение НАТО на восток произошло дважды.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что снижение интенсивности обстрелов украинских позиций в Донбассе связано с предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты.
Москва выразила готовность обменяться заключенными с США
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В рамках механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц Россия готова передать США американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
На вопрос о том, есть ли в двусторонней повестке возвращение россиян, которые находятся в тюрьмах США, Рябков ответил, что Москва «постоянно американцам об этом говорит, сейчас к саммиту тема вновь звучит». Он подчеркнул, что «ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США», можно решить «буквально «на раз». Для этого требуется лишь согласие Вашингтона на задействование механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. В ответ Россия «готова встречно американцам передать их граждан».
Рябков отметил, что «на прежних этапах» велись «некоторые обсуждения того, кого именно в данной связи мы могли бы иметь в виду, но господина Пола Уилана в тех списках, в тех перечнях и в тех упоминаниях, которые нами делались, не было». «И сейчас этот вопрос неактуален, он не рассматривается в данном контексте», – приводят слова Рябкова «Известия».
Рябков пояснил, что значительная часть сообщений СМИ на данную тему – «способ просто создать некий фон и сформировать определенное политическое давление» в ситуации вокруг Уилана, но такие действия «не помогают ни его положению, ни решению всей этой крайне тяжелой ситуации, предельно острой, с так называемыми гуманитарными случаями».
Замглавы МИДа отметил, что есть «некоторый опыт в этой сфере, и нагнетать и устраивать какую-то шумиху, тем более в ситуации, когда его вина доказана и он отбывает срок по тяжелой статье – по статье за шпионаж, неправильно». «Это не улучшает его шансы», – заверил Рябков.
Напомним, президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США. На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.
На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: «Да, конечно», передает РИА «Новости».
На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: «Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».
В начале июня Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.
Тогда же супруга россиянина Константина Ярошенко Виктория рассказала, что письмо жены и дочери летчика, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), поступило в американское посольство в Москве. В документе женщины попросили президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помиловать россиянина.
США запретили ввозить собак из России
С 14 июля в США запрещается ввозить собак из более чем 110 стран и регионов мира, включая Россию, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Ведомство пояснило, что запрет введен, так как «эти страны … представляют риск по ввозу собачьего бешенства». Запрет является «временным», но продолжительность его пока не оговаривается. Он коснется, в частности, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, материкового Китая, Молдовы, Украины, стран Африки, Южной Америки, Карибского бассейна и Азиатского региона. На вошедшие в черный список страны приходится около 6% всех импортируемых в США собак.
Указывается, что «недостаточно привитые от вируса бешенства собаки не защищены от вируса и представляют угрозу общественному здоровью». Запрет должен защитить США от «повторного возникновения вируса собачьего бешенства в стране», передает РИА «Новости».
Исключения возможны в крайних случаях, для этого требуется как минимум за шесть недель до планируемого въезда оформить заявку. Если разрешение не выдадут, то обратно животное отправится за счет владельца.
В США все собаки первый раз прививаются от бешенства в три-четыре месяца, а затем по достижении года. У взрослых собак прививка делается раз в три года. Согласно официальному заявлению властей, вирус собачьего бешенства был искоренен в США в 2007 году. Ежегодно выявляют около 5 тыс. случаев бешенства у животных, 90% – в дикой природе. С 1960 по 2018 год в США были зафиксированы 127 случаев заражения бешенством человека, четверть из них – в результате укуса больной бешенством собаки во время заграничной поездки.
Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным
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Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.
«Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву. По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как заявил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».
Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.
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