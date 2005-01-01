Эксперт: В деле Калви в любом случае разглядят политику

«Конечно, арест американского гражданина будет восприниматься как политический ответ Москвы на новые намеки США на санкции против России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Константин Симонов. Так он прокомментировал арест в Москве американского инвестора Майкла Калви.

Даже если политической составляющей в истории с задержанием Калви нет, все равно ее увидят, уверен директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Мы видим какую-то точно непростую ситуацию, потому что, с одной стороны, вроде бы наметились какие-то позитивные сдвиги в начале года. Вернули инвестиционнный рейтинг России, вышли данные по иностранным инвестициям начала года, которые резко выросли в России. С другой стороны, все обсуждают новую волну американских санкций. Вот и в этом плане получается: позитивная повестка как бы перемешивается с негативной», – сказал Симонов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Калви был накануне задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве. Но сам по себе арест гражданина США, основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok, не может не восприниматься в общем контексте российко-американских отношений, уверен эксперт.

Совершенно очевидно, что большая часть наблюдателей не будет разбираться в хитросплетениях этой истории. «Кто там, что там, украл банк, не украл банк... Арестован американский инвестор и понятно, что в контексте нынешних взаимоотношений России и Запада эта история будет восприниматься как политическая», – не сомневается Симонов.

Пока рано говорить, какая там подоплека и подноготная, насколько это история про реальные мошенничества, подчеркнул эксперт. «Но, – добавил он, – дело Уильяма Браудера тоже начиналось как история вроде бы про воровство и про коммерцию, а кончилось грандиозным политическим скандалом, причем очень длительным – так и здесь может быть примерно то же самое».

В любом случае, дело Калви не может не восприниматься как нечто экстраординарное, заметил Симонов. «Мы помним, что иностранным гражданам выдвигались крупные обвинения. Но чтобы арестовывались иностранные инвесторы, пусть это имя и не совсем на слуху... Мне на память ничего не приходит», – подчеркнул собеседник.

Добавим, что президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов как раз усмотрел в деле Калви политическую подоплеку. «На фоне нынешних напряженных отношений России и США могут начать искрить корпоративные конфликты», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

Вместе с тем за Калви вступился президент Сбербанка Герман Греф. Он выразил надежду на то, что задержание основателя инвесткомпании Baring Vostok – не больше, чем недоразумение.