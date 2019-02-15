В новой версии потенциальных санкций США увидели ужесточение позиции

Новую версию законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) можно трактовать не как смягчение, а как ужесточение санкций, так как в текущей редакции документ предполагает, что под ограничения может попасть абсолютно любой российский банк, заявила заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

«Мы не стали бы рассматривать это как смягчение. Напротив, это можно рассматривать как ужесточение», – приводит ее слова ПРАЙМ.

Носова отметила, что в предыдущей версии законопроекта указывались хотя и крупнейшие, но всего семь банков, а теперь под санкции может попасть абсолютно любой российский банк, который, по мнению США, «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства России в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Представитель АКРА считает, что пока не стоит серьезно рассматривать данную версию законопроекта, она может поменяться не в лучшую для России сторону.

Ранее российские СМИ сообщили, что новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в Конгресс США 13 февраля, смягчает потенциальные санкции в отношении российских государственных банков. В Кремле призвали не обманываться на этот счет.