В США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков

Новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в Конгресс США 13 февраля, смягчает потенциальные санкции в отношении российских государственных банков.

Предыдущая версия документа предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских финансовых институтов из перечисленных: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

В новой версии проекта закона от американского лидера требуется заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил сам президент США, «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства России в демократический процесс или выборы любой другой страны», пишет РБК.

Издание поясняет, что если предыдущая версия законопроекта предлагала наказать российские государственные банки просто за то, что они являются государственными, то новая версия вводит условие – должна быть замечена «поддержка вмешательства» в дела других стран.

Напомним, новые потенциальные санкции США против направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга нашей страны и российских проектах СПГ за рубежом. В Кремле готовящиеся санкции США назвали рэкетом. В правительстве заявили, что американские санкции являются «шизоидной историей».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала серьезную угрозу, которую США готовят российскому СПГ.