Медведев назвал американские санкции «шизоидной историей»

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции затрудняют развитие России, однако не заставят изменить курс.

«Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: «Это все ерунда!» Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих»,– передает слова премьера ТАСС.

В интервью НТВ Медведев подчеркнул, что «так нельзя реагировать».

«Эти санкции имеют значение для нашей экономики. Но они не навредят ей капитально, мы все равно продолжим идти своим путем», – заявил Медведев.

Премьер заявил, что антироссийские санкции не помогают России, а в какой-то мере «затрудняют развитие, никакого сомнения нет».

Последнюю волну антироссийских санкций он назвал «очередной шизоидной историей», которая связана с тем, «каким образом в Америке происходит консолидация элит».

«Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом (США Дональдом) Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории», – заявил премьер.

Медведев считает, что связано это в большей степени не с отношениями России и США, а с «внутренними проблемами Соединенных Штатов», у которых «реально очень много» проблем.

«Это самая крупная экономика в мире. Но у нее 22 трлн и не рублей, а долларов задолженности. Это же цифра, которую нужно обслуживать. Отсюда возникают протекционистские меры, борьба с другими экономиками и всякого рода санкции. Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее», – отметил он.

К санкциям, заявил он, нужно относиться внимательно и быть к ним готовыми, поэтому регулярно обсуждается, каким образом санкциям противодействовать.

«Но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое», – заключил глава кабмина.

Накануне стало известно, что сенаторы обеих партий Конгресса США предложат ввести санкции против банковской и энергетической сферы экономики, а также госдолга России. В Кремле готовящиеся санкции США назвали рэкетом.