В Кремле призвали не обманываться насчет смягчения позиций США по санкциям

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не обманываться насчет «смягчения» позиций Вашингтона по санкциям в отношении Москвы.

«Давайте не будем обманываться. Во-первых, есть санкции кодифицированные, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий. Что в них было прописано – всем хорошо известно и это никуда не делось с повестки дня, эти недружественные проявления», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Говоря о смягчении санкций, он заявил, что в данном случае «речь идет, конечно, в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции».

Ранее сообщалось, что новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенная в Конгресс США 13 февраля, смягчает потенциальные санкции в отношении российских государственных банков.

Напомним, новые потенциальные санкции США направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга нашей страны и российских проектов СПГ за рубежом. В Кремле готовящиеся санкции США назвали рэкетом. В правительстве заявили, что американские санкции являются «шизоидной историей».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала серьезную угрозу, которую США готовят российскому СПГ.