Греф назвал задержанного в Москве американского финансиста порядочным человеком

Президент Сбербанка Герман Греф надеется на то, что задержание основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви не больше, чем недоразумение.

Греф заявил, что считает Калви порядочным человеком, сыгравшим большую роль в привлечении инвестиций в Россию.

«Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну. Не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением», – передает «Интерфакс» заявление главы Сбербанка.

Основатель Baring Vostok был задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве.

Калви сказал, что отрицает свое участие в хищении, и предложил суду отпустить его под залог в 5 млн рублей.