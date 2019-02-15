Основатель Baring Vostok предложил суду отпустить его под залог

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви предложил Басманному суду отпустить его под залог.

Калви предложил в суде отпустить его под залог в 5 млн рублей, передает РИА «Новости».

Он также обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, передает ТАСС.

«Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», – заявил Калви в Басманном суде.

Ранее был арестован партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Всего в преступлении подозревают пятерых: Калви, Дельпаля, директор фонда по инвестициям Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Алексея Кордичева и Максима Владимирова.

В компании прокомментировали задержание основателя, отметив, что это не связано непосредственно с деятельностью Baring Vostok, а имеет отношение к коммерческому спору по банку «Восточный экспресс». Глава РФПИ выразил готовность поручиться за Калви. Сам Калви отрицает свою причастность к хищению.