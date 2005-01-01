Эксперт заподозрил наличие политической подоплеки в аресте американского инвестора

«На фоне нынешних напряженных отношений России и США могут начать искрить корпоративные конфликты, которые давно начинались между российскими акционерами с одной стороны и ярко выраженными нерезидентами с другой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов, комментируя арест крупного американского бизнесмена Майкла Калви в Москве.

«Сейчас активизируется противостояние с Вашингтоном. Своим новым законопроектом о санкциях США явно заходят за красную линию. Предполагалось, что негласные правила игры, принятые после 2014 года, будут более-менее соблюдаться всеми, и что есть «красные линии». Но в этом законе впервые речь зашла о госсекторе, государственных финансовых организациях. Дело в том, что госсектор всегда считался неприкосновенной для санкций Запада составляющей. В свою очередь, госбанки, тот же самый Сбербанк или ВТБ, следовали санкционным требованиям: они не работали в Крыму. Более того, у Сбербанка были сложности с финансированием отдельных проектов в ВПК. Для этого, к примеру, «Промсвязьбанк» и создавался в качестве базы для госзаказа», – напомнил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Красные линии до сих пор касались наших внешних активов и госдолга, плюс, естественно, нефти и газа. Их на Западе не трогали. Предполагалось, что здесь каких-то ограничений быть не должно. Но за счет обострения внутриполитической борьбы в США активизировался заход за эти «красные линии», – продолжает Абзалов.

На таком политическом фоне такие споры могут обостряться, пояснил Абзалов. Не исключено, что нажим на конкретных зарубежных инвесторов – это вариант ответа Москвы, контригры. Если это так, то можно предположить и дальнейшее усиление давления на активы иностранцев на территории РФ.

«Правда, вокруг банка «Восточный» так и так есть целый ряд историй со схемами, которые многие называли сомнительными. В любом случае корпоративная составляющая там является важной. Можно сказать, что на определенную внешнеполитическую составляющую наложилась корпоративная часть, которая связана с борьбой за контроль над объектом», – отмечает эксперт.

Надо подождать, пока определится судьба «Восточного», кому в итоге будет принадлежать объект, предлагает эксперт.

«Много будет зависеть от того, как будет складываться геополитическая ситуация. Если, например, ограничение по российскому долгу в американском законе о санкциях сохранится, то, возможно, ответные действия будут более радикальными», – сказал Абзалов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви был в четверг задержан в Москве вместе еще с пятью людьми по делу о крупном мошенничестве.

Подозреваемыми проходят также директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда – «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».