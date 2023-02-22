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Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации
Глава Союза журналистов заявил о приостановке членства в Международной федерации
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Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство в своей организации Союза журналистов России (СЖР), сообщил его председатель Владимир Соловьев.
Он рассказал, что о приостановке членства СЖР в организации сообщил генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже, он прислал мне письмо, передает ТАСС.
Соловьев заявил, что нет причин замораживать членство СЖР в Международной федерации. «Решение исключительно политическое», – сказал он.
По его словам, МФЖ пошла на поводу у ультиматума северных профсоюзов, в частности Союзов журналистов Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии, которые ранее выдвигали ультиматумы относительно исключения СЖР. Соловьев заявил, что МФЖ нарушила устав федерации.
Глава СЖР отметил, что спорным остается вопрос, кому решение МФЖ навредит больше.
«Совместных мероприятий сейчас все равно нет», – сказал он. При этом, если членство будет заморожено, то СЖР не надо будет платить очень большие ежегодные взносы. «В том случае если северяне выполнят свои угрозы и также выйдут из федерации, то финансовый удар по ней будет просто разрушительным», – сказал он.
При этом Союз журналистов России не будет оспаривать решение МФЖ. Соловьев подчеркнул, что сейчас у Союза развязаны руки для решений в вопросах международного сотрудничества, и на это большие планы.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.
По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.
По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
Политолог: Речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов
Политолог Корнилов: Байдену плевать на тех людей, кто хочет жить с Россией
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Джо Байден надеялся выступить в Варшаве с исторической речью, которая войдет в школьные учебники. Но на деле она оказалась воззванием к Владимиру Путину, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. В своей речи Байден обратился к россиянам, а также высказался по поводу санкций Запада и спецоперации на Украине.
«Байден хотел показать своим избирателям, что он военный президент, который не побоялся приехать на линию фронта. Это продолжение той речи, с которой Байден выступил ровно год назад. Только на этот раз он надеялся, что речь станет исторической и войдет в учебники», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавляет собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Путин, указывает Корнилов, пытался в своем послании взывать к здравому смыслу, к международным договорам, к воле народа и тем людям, которые выбрали жизнь с Россией. «А Байдену плевать на волю тех людей, которые решают, где и с кем им жить. В своей речи он вообще не упоминал о них, но при этом говорил, что США защищают на Украине демократию. Очень удивительная демократия, которая не зависит от мнения самих жителей, которые проживают на той или иной территории», – отметил эксперт.
Также после выступления Байдена в Варшаве напрашивается вывод, что американский лидер «отделяет народ от российского государства». «Но Байден в этой же речи рассказывает о тех страданиях, которые он причинил и принесет российской экономике, то есть он бьет по российским гражданам, которым он якобы не враг. Это двойные стандарты. Американцы прямо говорят нам, что хотят, чтобы Россия проиграла», – указывает эксперт.
«Именно поэтому Путин сегодня сказал, что стратегическое поражение, о котором говорят США, это экзистенциональная угроза России. Поэтому мы приостанавливаем участие в ДСНВ и готовы в будущем, если Америка пойдет на это первой, начинать ядерные испытания. При этом у Путина все построено на документах и цитатах. А у Байдена одни лозунги, кличи и ни единой отсылки к конкретным действиям», – отметил Корнилов.
Тем не менее поездка Байдена на Украину и Польшу сыграет свою роль, полагает Корнилов. «Американцы работают на эмоции. Это вызывает сожаление. Я очень надеюсь, что хотя бы за кулисами все-таки работает здравый смысл, о чем свидетельствует согласование администрации Байдена с Россией его вчерашней поездки в Киев. Глядишь, когда-нибудь за кулисами начнутся настоящие и конструктивные переговоры, но это произойдет явно не сейчас», – полагает Корнилов.
Во вторник в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
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Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
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Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».
Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.
«Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.
Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве.
Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».
Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».
Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».
Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.
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Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
«Адмирал Кузнецов» покинул ремонтный док
Глава ОСК Рахманов рассказал, когда «Адмирал Кузнецов» вернется в строй
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из дока, через несколько месяцев он вернется в состав Военно-морского флота России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Сегодня корабль покинул ремонтный док, он встает у стенки 35-го завода, где продолжаются ремонтные и модернизационные работы, заявил Рахманов в беседе с РИА «Новости».
В 2024 году корабль должен вернуться в строй, добавил он.
Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта в июле 2022 года.
В Грузии назвали число совершенных за год россиянами преступлений
В Грузии назвали численность приехавших с начала СВО россиян-правонарушителей
После 24 февраля 2022 года в Грузии были возбуждены дела против находящихся в стране 246 граждан России и 16 граждан Белоруссии, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гомелаури заявил, что после 24 февраля 2022 года в Грузии были возбуждены дела против находящихся в стране 246 граждан России и 16 граждан Белоруссии. Выступая в парламенте, он сказал, что это всего 0,5% от общего числа совершенных в этот промежуток времени преступлений.
«Таким образом, никакой опасности в плане ухудшения криминогенной обстановки это не представляет», – заявил он.
В Грузии, по последним данным, находятся менее 100 тыс. граждан России и Белоруссии.
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.
Российские силы продвинулись к центру Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.
20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
В США сообщили о готовности провести встречу с Россией по ДСНВ
В Совете нацбезопасности США заявили, что готовы провести встречу с Россией по ДСНВ
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Представители США готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности, сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома телеканалу CNN.
Представитель Белого дома заявил, что США готовы обсуждать с Россией темы ядерной стабильности, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты намерены работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями, передает ТАСС.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в эфире CNN заявил, что Вашингтон пока не видит оснований для повышения готовности ядерных сил после решения президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.