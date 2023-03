США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США Эксперты объяснили истерику в США после ареста в России журналиста WSJ Гершковича

Фото: REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

В качестве возмездия за арест Эвана Гершковича газета The Wall Street Journal предлагает выслать из США всех российских журналистов и посла Анатолия Антонова. Впрочем, президент США Байден отказался прибегать к высылкам. Однако, как считают эксперты, столь бурная реакция западных СМИ скрывает реальную тревогу США за судьбу других журналистов-разведчиков. В ответ на арест в России своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже газета The Wall Street Journal (WSJ) призвала власти страны рассмотреть возможность высылки российского посла в США Анатолия Антонова и всех российских журналистов. Газета называет арест Гершковича свидетельством о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». WSJ называет первейшей обязанностью Вашингтона защищать американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму». Президент США Джо Байден уже заявил, что на данном этапе не планирует высылать из страны российских дипломатов. «Таких планов на данном этапе нет», – сказал Байден в ответ на вопрос журналистского пула Белого дома. Накануне 31-летнего гражданина США Эвана Гершковича с поличным задержали в Екатеринбурге. Спустя несколько часов Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал его. Журналиста подозревают в шпионаже в интересах американского правительства. По ст. 276 УК («Шпионаж») ему грозит до 20 лет лишения свободы. По данным спецслужб, Гершкович по заданию США собирал секретную информацию об одном из российских военно-промышленных предприятий. Арест Гершковича спровоцировал бурную реакцию в американских медиа. Газета The New York Times (NYT) называет произошедшее «беспрецедентным шагом со времен распада Советского Союза». «Это был потрясающе провокационный шаг, направленный против одного из самых известных западных журналистов, все еще работающих в России, и его работодателя, опоры американских СМИ», – пишет издание. Западная пресса также напоминает о предшествующем этой истории случае, когда в 1986 году американский репортер U.S. News & World Report Николас Данилофф был арестован КГБ и обвинен в шпионаже. Его освободили через 15 дней после интенсивных переговоров между правительствами двух стран. «WSJ и NYT истерят по понятным причинам – под их крышей работал шпион. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Гершкович именно шпион. У меня нет повода не доверять российским специалистам. Это не первый случай, когда, прикрываясь статусом журналиста, в России работали американские шпионы, в этом нет ничего сверхъестественного», – считает Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По мнению сенатора, если в США окончательно сойдут с ума и все-таки надумают высылать российских дипломатов и журналистов, «то ответка придет незамедлительно и как минимум симметричная». По его словам, российские власти держат этот вопрос на особом контроле. При этом редакция WSJ повела себя странно и непрофессионально, потому что поставила на одну доску журналиста, которому инкриминируется шпионаж, и российского посла. «Их статус несопоставим. Что касается идеи выслать всех российских журналистов, то тут WSJ ведет себя вовсе неадекватно. В России никто не выступает против западных журналистов – главное, чтобы они занимались своей профессиональной деятельностью», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Руководство WSJ игнорирует либо демонстрирует незнание элементарных норм межгосударственного общения, подчеркивает собеседник. «Интересно, а США готовы к прекращению любой деятельности американских СМИ и журналистов на территории России? Ведь именно такой может быть ответная мера Москвы на высылку наших специалистов», – пояснил Долгов. Сенатор напомнил, что российско-американские отношения и так «ниже плинтуса», а если эпизод с Гершковичем будет использован как повод для дальнейшего ухудшения двусторонних связей, «то это будет выбор Вашингтона». На эту тему «США не вышлют нашего посла, но некоторых журналистов выслать могут. Хуже, если кого-то из сотрудников СМИ они арестуют по надуманному поводу для обмена», – считает политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, если аргументация российской стороны в отношении дела Гершковича будет убедительной (как это было в предыдущих случаях), тогда переговоры по возможному обмену на кого-то из россиян станут секретными. «При этом после ареста американского шпиона, прикрывавшегося журналистской деятельностью, другие страны могут осмотреться и внимательно изучить данные своих контрразведок. Американцы так реагируют на арест Гершковича, потому что боятся нового тренда, когда целый класс журналистов-разведчиков по всему миру окажется под ударом», – считает собеседник. Долгов тоже не исключает такого тренда. «Активная разведка – это традиция для США, в том числе на территории стран-союзников. Вспомним прослушку телефонов Ангелы Меркель и целый ряд других неприглядных историй на высоком уровне. Американцы никогда не гнушались шпионажем. Но случай с Гершковичем – это факт, журналист был пойман с поличным и, соответственно, будет отвечать», – заключил сенатор. 