Помпео: Американские санкции не направлены против россиян

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении России, не касаются россиян, соблюдающих законы.

«Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами», – приводятся слова Помпео в Twitter Госдепартамента.

Ранее члены комитета Сената США по международным делам приняли законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.