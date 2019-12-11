Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект

Члены комитета Сената США по международным делам приняли законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что 11 декабря комитет Сената обсудит законопроект, который обязывает госсекретаря США рассмотреть вопрос о признании «террористическими организациями» ДНР и ЛНР. Этот же законопроект обязывает его рассмотреть вопрос о признании России «спонсором терроризма».

По законопроекту, решение госсекретарь должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта.