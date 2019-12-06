В Сенате США захотели объявить ополченцев Донбасса террористами

Комитет по иностранным делам Сената назначил дату обсуждения законопроекта, который обязывает госсекретаря США рассмотреть вопрос о признании «террористическими организациями» вооруженных формирований, подконтрольных Донецкой народной республике или Луганской народной республике.

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал обсуждение законопроекта на 11 декабря, передает ТАСС.

Инициатива «обязывает госсекретаря [США] определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной – спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».

После возможного голосования в комитете законопроект будет рассматриваться уже Сенатом полного состава.

Решение о том, «соответствует ли Российская Федерация критериям признания ее страной – спонсором терроризма» руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта. В тот же срок главу Госдепа могут обязать представить Конгрессу решение о том, «соответствуют ли критериям признания иностранными террористическими организациями вооруженные формирования, физически присутствующие в Донбассе (Украина) и находящиеся под контролем или получающие помощь Российской Федерации, либо вооруженные формирования, связанные или контролируемые «Донецкой народной республикой» или «Луганской народной республикой».

Законопроект о новых санкциях против России внесли в Сенат США в феврале.

Напомним также, на 9 декабря запланирована встреча «нормандской четверки».

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