Симоньян отреагировала на сообщения о прослушке ЦРУ разговоров Ассанжа с россиянами

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение немецких СМИ о том, что ЦРУ прослушивало разговоры основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с посетителями посольства Эквадора в Лондоне, уделяя особое внимание беседам с гостями из России.

«Поди теперь вспомни, о чем мы там говорили. Записывать надо было, конечно. Но ничего, у ЦРУ все записано. Ч.Т.Д.», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine ранее сообщило, что испанская охранная фирма вела аудио- и видеозапись встреч Ассанжа с посетителями посольства Эквадора в Лондоне, где он получил дипломатическое убежище. После этого, по информации газеты, сведения передавались ЦРУ. По имеющейся информации, особое внимание спецслужбы уделяли разговорам с гостями из России и США.

В апреле, когда Ассанжа задержали, Симоньян заявила, что основатель WikiLeaks боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий». Она рассказала о том, как познакомилась с ним восемь лет назад.

В июле Симоньян высмеяла расследование телеканала CNN, согласно которому Ассанж якобы участвовал во «вмешательстве» в американские выборы 2016 года из посольства Эквадора.

Напомним, Ассанжу грозит экстрадиция в США. В этом году его арестовали в Лондоне. Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ писали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

Между тем, по сообщениям СМИ, Ассанжу требуется срочная госпитализация. Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании и Австралии, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье основателя WikiLeaks. Отец Ассанжа сказал, что его сын может умереть в тюрьме.

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