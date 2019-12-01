Симоньян отреагировала на сообщения о прослушке ЦРУ разговоров Ассанжа с россиянами

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1 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией – всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Симоньян отреагировала на сообщения о прослушке ЦРУ разговоров Ассанжа с россиянами

                 1 декабря 2019, 15:35
              Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение немецких СМИ о том, что ЦРУ прослушивало разговоры основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с посетителями посольства Эквадора в Лондоне, уделяя особое внимание беседам с гостями из России.

              «Поди теперь вспомни, о чем мы там говорили. Записывать надо было, конечно. Но ничего, у ЦРУ все записано. Ч.Т.Д.», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

              Немецкое издание Frankfurter Allgemeine ранее сообщило, что испанская охранная фирма вела аудио- и видеозапись встреч Ассанжа с посетителями посольства Эквадора в Лондоне, где он получил дипломатическое убежище. После этого, по информации газеты, сведения передавались ЦРУ. По имеющейся информации, особое внимание спецслужбы уделяли разговорам с гостями из России и США.

              В апреле, когда Ассанжа задержали, Симоньян заявила, что основатель WikiLeaks боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий». Она рассказала о том, как познакомилась с ним восемь лет назад.

              В июле Симоньян высмеяла расследование телеканала CNN, согласно которому Ассанж якобы участвовал во «вмешательстве» в американские выборы 2016 года из посольства Эквадора.

              Напомним, Ассанжу грозит экстрадиция в США. В этом году его арестовали в Лондоне. Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ писали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

              Между тем, по сообщениям СМИ, Ассанжу требуется срочная госпитализация. Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании и Австралии, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье основателя WikiLeaks. Отец Ассанжа сказал, что его сын может умереть в тюрьме.

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