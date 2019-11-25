Врачи призвали немедленно госпитализировать Ассанжа

Группа из 60 врачей, в том числе из Великобритании и Австралии, выразила серьезные опасения за психическое и физическое здоровье арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Медики призвали к немедленной госпитализации активиста.

«С медицинской точки зрения, на основании имеющихся доказательств, у нас есть серьезные опасения по поводу физической способности Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года. И самое главное, по нашему мнению, заключается в том, что господин Ассанж нуждается в срочной экспертной медицинской оценке как его физического, так и психического состояния здоровья», – говорится в открытом письме, адресованном главе британского МВД Прити Пател.

В настоящее время Ассанж содержится в тюрьме Белмарш. По мнению медиков, основатель WikiLeaks испытывает различные как физические, так и психические расстройства, включая депрессию. В связи с этим, продолжают специалисты, Ассанжа необходимо перевести в специальную клинику, где он сможет пройти обследование и лечение под контролем профессиональной медицинской бригады.

«Если такой срочной оценки и лечения проведено не будет, то у нас есть реальные опасения полагать, что Ассанж может умереть в тюрьме», – утверждают медики, передает ТАСС.

Ранее беспокойство по поводу возможной гибели в тюрьме Ассанжа выражал его отец Джон Шиптон. Мужчина также назвал «верхом неприличия» факт того, что «Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях».

Кроме того, правозащитник Крейг Мюррей заявил, что в американской тюрьме Ассанжу не позволят дожить до оправдательного приговора.

Напомним, Вестминстерский магистратский суд Лондона в октябре отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. СМИ писали, что лондонский суд может затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции Ассанжа в США на шесть лет.

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