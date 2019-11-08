В МВД предложили ввести наказание за пропаганду наркотиков в Сети в 2020 году

МВД предлагает к декабрю 2020 года ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети.

Соответствующее уведомление о начале разработки поправок в законодательство размещено на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», – говорится в сопроводительной записке к документу.

По прогнозам министерства, изменения в законодательстве вступят в силу к декабрю 2020 года. Общественное обсуждение документа продлится до 22 ноября 2019 года.

Решение о разработке поправок в законодательство было принято из-за «активного использования» Сети для пропаганды запрещенных веществ.

По мнению правоохранителей, из-за интернет-пропаганды в незаконный оборот и потребление вовлекаются новые люди, расширяется черный рынок наркотиков.

Общественное обсуждение документа продлится до 22 ноября 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Сети.

После этого депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за интернет-пропаганду наркотиков. В Совфеде предложили лишать за это свободы на срок до 15 лет.

Член Общественной палаты Сергей Орджоникидзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в интернете должны действовать те же запреты на рекламу наркотиков, что и в СМИ.