За склонение к употреблению наркотиков в интернете предложили сажать на 15 лет

В Совфеде предлагают лишать свободы на срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Также предлагалось увеличить штат полицейских для борьбы с наркопреступлениями.

В сентябре Путин заявил, что необходимо уделять больше внимания новым способам распространения наркотиков в Сети.