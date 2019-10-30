За рекламу наркотиков в СМИ и Сети предложили давать семь лет

Пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если эти действия совершаются с использованием СМИ и интернета, – до семи лет, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму депутатами от фракции «Справедливая Россия».

Депутаты фракции во главе с ее лидером Сергеем Мироновы внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети, передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, в УК вводится статья о том, что пропаганда и незаконная реклама наркотиков должна наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.

Если же такие действия будут совершаться с использованием СМИ и интернета, то наказание предполагается сделать более строгим – до семи лет лишения свободы.

Отмечается, в данный момент ответственность за такие нарушения предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях.

Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба, напомнил, что «на днях президент (России Владимир Путин) поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете».

«Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства. Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого «мягкого потребления». Когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости», – пояснил он.

Глава СР подчеркнул, что необходимо «жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является ничем иным как пропагандой».

«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», – считает он.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Член Общественной палаты Сергей Орджоникидзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что в интернете должны действовать те же запреты на рекламу наркотиков, что и в СМИ.

Кроме того, в Совфеде предложили лишать свободы на срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете.