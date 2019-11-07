Роскосмос оправдался за низкие взносы в госбюджет

Роскосмос обосновал невыполнение плана взносов в бюджет страны повышением эффективности своей работы – снижением количества расторгнутых контрактов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Согласно докладу Счетной палаты, Роскосмос за девять месяцев 2019 года внес в бюджет 1,133 млрд рублей вместо плановых 5,285 млрд.

В Роскосмосе пояснили, что поступления в бюджет от госкорпорации «утверждаются от возврата денежных средств, поступающих от расторжения контрактов и взыскания штрафов от неисполнения контрактов предприятиями ракетно-космической промышленности», а прогноз поступления доходов в бюджет «формируется исходя с фактического исполнения за последние три года».

«Сейчас госкорпорация «Роскосмос» ведет активную работу по минимизации расторжения контрактов с предприятиями ракетно-космической промышленности и старается не доводить до взыскания с этих предприятий штрафных санкций. Поэтому снижение поступлений в бюджет в данном случае свидетельствует о повышении эффективности исполнения государственных контрактов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госкорпорации.

В Роскосмосе также прокомментировали сообщение Счетной палаты о том, что госкорпорация за девять месяцев освоила только 38,8% выделяемых бюджетных средств.

«Недостаточно высокий уровень кассового исполнения бюджета госкорпорацией «Роскосмос» по расходам связан с тем, что доведение средств до предприятий было ограничено в связи с процессом корректировки программ, который завершился в августе текущего года. До конца года средства будут доведены до предприятий в полном объеме», – заявили в Роскосмосе.

Напомним, 30 октября «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2».

Контракт на изготовление ракеты «Ангара-1.2» для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 «Роскосмосом» и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 млрд рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.

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