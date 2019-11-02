«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», сообщил источник со ссылкой на неназванные материалы.

Согласно материалам источника, контракт расторгнут 30 октября по решению «Роскосмоса». Причины расторжения контракта в материалах не указаны, передает РИА «Новости».

Контракт на изготовление ракеты «Ангара-1.2» для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 «Роскосмосом» и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 млрд рублей. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Для ракет «Ангара» идет строительство инфраструктуры в рамках второй очереди космодрома Восточный. Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с нового космодрома.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что производитель решил снизить стоимость двигателя для «Ангары». В январе в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект – якобы при старте двигатели ракеты РД-191 могут разрушить ее. Позднее НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах.

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