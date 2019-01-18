«Энергомаш» опроверг сообщения о дефектах в двигателях «Ангары»

НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах, якобы обнаруженных в двигателях РД-191 ракеты-носителя (РН) «Ангара», сообщает пресс-служба предприятия.

Указывается, что появившиеся в СМИ сообщения о дефектах в двигателях РД-191 «содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов АО «НПО Энергомаш» для Академических чтений по космонавтике», передает ТАСС.

Предприятие подчеркивает, что «технология изготовления и объем испытаний при изготовлении двигателя РД-191 в полной мере подтверждают соответствие двигателя требованиям технического задания».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект – якобы при старте двигатели ракеты РД-191 могут разрушить ее.