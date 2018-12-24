В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.

В преддверии Королевских чтений по космонавтике в Москве специалисты «Энергомаша» представили тезисы своего доклада, передает РИА «Новости».

В нем указывается, что особенность ракет «Ангара-А5» – пакетное расположение первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй.

В связи с этим возникает необходимость дросселирования (работы при пониженном давлении) и продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30% от номинального значения тяги.

При тяге ниже 38% в двигателях ракеты начинаются низкочастотные колебания, которые способны «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

При этом меры борьбы с данной проблемой не всегда срабатывают. Так, для устранения этой особенности в конструкцию двигателя внедрили специальный клапан, что помогает уменьшить амплитуду колебаний.

Однако, как отмечают специалисты, на отдельных экземплярах двигателя колебания сохраняются.

«Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что конструкцию «Ангары» изменили после испытаний в аэродинамической трубе.