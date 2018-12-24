Конструкцию «Ангары» изменили после испытаний в аэродинамической трубе

Перспективная тяжелая ракета «Ангара-А5» была модернизирована после испытаний макета в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

«По итогам экспериментальных исследований в ЦАГИ компания-разработчик внесла в конструкцию «Ангары-А5» необходимые изменения. Так, были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели для защиты системы отделения боковых блоков, а также оптимизированы параметры траектории полета», – говорится в сообщении на сайте вуза.

Испытания были проведены в большой сверхзвуковой аэродинамической трубе и в ударной аэродинамической рубе.

«Ученые ЦАГИ определили на траектории выведения при гиперзвуковых режимах полета особенности обтекания и теплообмена на поверхности ракеты-носителя», – отмечается в сообщении.

В ходе испытаний были выявлены области и элементы конструкции, которые более всего подвержены тепловым нагрузкам.

«Анализ результатов показал, что ряд элементов конструкции, находящихся в зоне сильной аэродинамической интерференции блоков ракеты-носителя, подвержен опасному уровню теплового нагружения и требует тепловой защиты. Специалисты ведущего центра авиационной науки разработали рекомендации по защите аппарата от таких нагрузок», – пояснили в институте.

Ранее сообщалось, что второй пуск «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на конец 2019 года.

«Ангара» – это семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. Два пуска легкой и тяжелой версии «Ангары» были проведены в 2014 году.