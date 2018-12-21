Стали известны детали второго пуска «Ангары»

Второй запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» запланирован на конец 2019 года, она получит новый разгонный блок и макет спутника, сообщил источник.

«Второй пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в рамках летных испытаний намечается в четвертом квартале 2019 года», – сказал источник РИА «Новости».

Он отметил, что тогда будет впервые использован новый разгонный блок, который создается РКК «Энергия» в рамках опытно-конструкторской работы «Персей-КВ» в интересах Минобороны.

«Недавно с Красноярского машиностроительного завода в ЦНИИмаш на испытания был доставлен макет этого разгонного блока», – добавил он.

Во время второго пуска «Ангара-А5» должна будет доставить на геостационарную орбиту макет космического аппарата, изготовленный Центром Хруничева.

В ноябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новая российская ракета тяжелого класса «Ангара» планируется для использования в рамках программы по полетам на Луну. Он также говорил, что третий пуск «Ангары» состоится в 2020 году.

«Ангара» – семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. Два пуска легкой и тяжелой версии «Ангары» были проведены в 2014 году.